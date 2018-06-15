策略行銷／李添財…德國取經 圓啤酒夢

金車集團董事長李添財要一圓多年的釀啤酒夢。圖為蘇格蘭原裝進口蒸餾器。 報系資料照 分享 facebook

金車集團賣啤酒，是圓了集團董事長李添財多年的夢，走了十多年的長路，終於以「BUCKSKIN柏克金」啤酒圓夢。李添財說，釀出台灣人的好酒，是很久以來的夢想，啤酒的市場比威士忌更大，未來發展性相信會更好。

老董出發 企圖心強烈

金車「BUCKSKIN柏克金」啤酒廠選在中壢廠也別具意義，這是金車38年前由殺蟲劑事業轉型飲料事業的的第一個廠，也算是金車的「起家厝」，現在又從這個廠開始發展啤酒事業，象徵金車營運又再轉型，邁向下個階段。

金車集團總經理李玉鼎說，今年投產第一期年產能為1萬公噸、共100萬箱，二期將快加快腳步動工，年產能規劃10萬公噸，明年二期投產後，靠著賣啤酒將可望創造約50億元營業額進帳。

金車集團董事長李添財要一圓多年的釀啤酒夢。圖為蘇格蘭原裝進口蒸餾器。 報系資料照 分享 facebook

根據市調統計，國內啤酒市場規模一年約300億元，其中台啤市占率約六成，其次則為進口的海尼根與麒麟分居二、三位，雙方市占約在10%至15%左右，金車金車重金投入啤酒市場，通路布局強勢，訂價介於國產與進口啤酒之間，在啤酒市占搶三望二的企圖心強烈。

金車布局酒品事業採長線布局，早在1995年李添財就想自釀啤酒，當時酒廠選在宜蘭，相中的好水，應能釀出瓊漿玉液，但當時的時空環境與現在不同，酒證苦等兩年還拿不到，最後只好改做包裝水，波爾天然水就這麼問世了，李添財的酒國大夢卻還未醒。

12年前金車首開市場先例，在宜蘭自設威士忌酒廠，陸陸續續投資2、30億元在建廠、設備、行銷上，且威士忌的釀造時間長，投資又不能立刻回收，在李添財的堅持之下，不先講獲利的策略，讓噶瑪蘭威士忌出國比賽拿獎，從國外紅回台灣，成為端得上國際舞台的台灣威士忌品牌。

台灣鮮釀 成營運支柱

有了噶瑪蘭威士忌，李添財還不滿足，當年的啤酒夢仍不放棄，這回再做啤酒廠，有了威士忌酒廠的經驗與人脈，大手筆引進德國釀酒設備與相關原物料，並延攬在德國近600年啤酒世家背景的專業人士擔任顧問，訴求台灣新鮮釀造、道地德式風格的啤酒，這場啤酒夢總算雲開見日。

李添財說，啤酒、威士忌、咖啡產業領域不同，各有發揮空間，現在啤酒市場已經比起十多年前更成熟，現在推出啤酒的時機可能比當年更好。

金車是國內罐裝咖啡龍頭，在國內罐裝咖啡市場市占率逾三成，近幾年咖啡市場競爭激烈，罐裝咖啡備感壓力，金車伯朗咖啡市占率略有下滑，且咖啡豆進口量也被統一集團超越，加上飲料市場成長動能轉弱，金車積極布局威士忌後，又切入啤酒市場，就是希望藉著酒品事業未來能與咖啡飲料營收分庭抗禮，成為支撐營運兩大支柱。

李玉鼎說，罐裝咖啡業績持平，未來一年將陸續推出三支新咖啡產品，既有運動飲料、包裝水等也維持穩定的營運動能，現在的重頭戲就是持續擴大噶瑪蘭與BUCKSKIN柏克金兩個酒品的銷售，未來有機會占集團營收比重達五成。

金車在宜蘭的噶瑪蘭酒廠今年也將投資5億元擴建倉儲，同時加強海外行銷資源投入，藉著不斷拿下海外競賽大獎，推升銷售，目前內外銷比重約各占五成。

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