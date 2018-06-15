高績效企業／時間．效率．競爭力

2018-06-15 04:59 經濟日報 顏長川



上帝很公平地給每個人一天24小時，但有的人廢寢忘食，把24小時當48小時用；有的人卻飽食終日，無所事事；其間的差別就在「時間」觀念的有無。主管也是很公平地指派工作給每個部屬，但有的部屬兩三下就清潔溜溜，有的部屬卻還在拖死狗；其間的差別就在講究「效率」的高低。

有時間觀念的人，能在最短時間內完成任務；講究效率的人能以最高品質完成最多工作。有時間觀念又講究效率的人可以發揮超強的「競爭力」縱橫職場，無往不利，很瀟灑地攀爬至心目中的地位，坐上眾人稱羨的寶座！

呂宗昕博士現任台大化工系特聘教授，曾獲選十大傑出青年，他具有科學家般的縝密思考及社會學家的人文關懷，願將個人長期的工作經驗及研究心得與大家分享，希望大家能藉著時間管理重新拾回失落已久的工作效率，增加工作上的競爭優勢。重要的學習點有三：

一、時間：是一種尺度，事件發生可以按先後序列及持續期間確定時間點和時間段，時間是三維空間外的第四維度。職場人士要嚴格區分工作的「公時間」與回家後的「私時間」，絕不將公事帶回家，更將自己精神體力都好的黃金時段，規劃為不被打擾的專心時刻。

二、效率：在一個特定時間內，組織的各種收入與產出之間的比率關係，可用「效率＝成果÷時間」，也就是獲致相同成果時，在愈短時間內完成，效率就愈高。

三、競爭力：對象在競爭中顯示的能力，企業競爭力。能讓企業有所差異化，進而持續領先競爭者的能力，就是核心競爭優勢；很多人誤以為一旦擁有，企業就可永久屹立不搖，但麥奎斯教授提出「瞬時競爭策略」來破解「永久核心競爭優勢」的迷思。

《效率決定競爭力》於2009年10月發行，是《時間管理黃金法則》的姊妹作；作者期望能幫助大家了解管理時間的訣竅，進一步提高工作的效率，增加工作上的競爭優勢，以交出令人驚豔的工作成績；重要的學習觀念有三：

首先，當個「快樂的辦公早鳥」。帶著一顆心和一個微笑提早到辦公室；分四個時段收發信件，專心時段不接電話；委婉向臨時訪客下逐客令。但做好時間管理不一定就是有效率，時間的長短可以客觀計算，真正的成果卻不易斷定；早鳥不一定有蟲吃！

其次，做個「工作的3P達人」。一套完整的工作計畫包括目的（Purpose）、引導（Lead）、 行動（Action）、紀錄（Note）等；若能做好做滿做足P的部分，那麼PDCA的後三項DCA自然水到渠成，照表操課即可；必要時可利用PERT圖縮短幾天的工作流程；有效率的工作者通常也是3P達人。

第三，成為「以終為始的行家」。確立「目標→成果→時間」的工作層次，先掌握最終成果的架構樣貌，才能反向推算架構中每個部分，各需要什麼內容、哪些資料及多少時間？只做必要且對的事，才能用最有效率的方式完成工作；學學柯維「以終為始」的好習慣。

效率的根本，必須以目標來管理時間，而不是以時間來管理目標，唯有明白要做出什麼樣的成果，才能分分秒秒創造出實際價值來，這是效率的最高表現。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）