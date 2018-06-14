龍巖擴張版圖 陸子公司5年內滬或港上市

2018-06-14 22:21 中央社 台北14日電



殯葬業龍頭龍巖取得中國大陸第一個溫州墓園的銷售中心已於第2季動工，明年第2、3季開始銷售。龍巖表示，龍巖大陸公司3年內將取得6處陵園，並於5年內在香港或上海上市。

龍巖今天下午舉行法人說明會，龍巖與大陸遠洋集團的合資公司─龍洋生命公司總經理萬凌表示，中國大陸目前每年死亡人口達千萬人，為台灣近60倍，是全世界規模最大的殯葬市場，預計2030年老年人口將達到4.8億人，生命事業將會大爆發。

萬凌指出，龍洋在中國已取得溫州墓園的開發許可，並完成園區規劃設計，銷售中心已於今年第2季開始動工，預計明年第2、3季將有第一階段墓園商品完工開賣。除溫州項目外，龍洋生命更於日前就河北石家莊項目簽訂合作意向書，進一步擴大中國事業版圖。

萬凌說，目前中國大陸事業溫州墓園已進入開發階段後，預計3年內達到6處陵園的經濟規模，5年內可在香港或上海上市，成為華人第一殯葬品牌的長期目標。

龍巖董事長劉偉龍表示，龍巖現有潛在價值遠超過帳面淨值：過去已銷售但未認列的塔位達24萬座，已銷售未履約契約達19萬件，加上客戶履約及使用後帶來的週邊收益，及墓園庫存土地與投資性不動產的潛在重估增值，除新台幣150億元帳面淨值外，還有超過300億元未實現價值，將在未來逐年認列實現，企業價值將超過450億元。