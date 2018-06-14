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華信航空台中－東京航線 今日首航

2018-06-14 17:22經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華信航空新增日本東京航線！市場期待已久的台中－東京航線於今（14）日正式啟航，是台中唯一直飛日本東京的航空公司。首航班機AE266上午7時30分由台中機場起飛，12時抵達東京成田機場；回程東京－台中AE267 當地時間13時由東京成田機場起飛，15時50分返抵台中機場，飛行時間為3小時30分。為歡慶全新航線開通，華信航空於今日在台中機場及東京成田機場兩地舉辦首航儀式。

6月14日上午6時30分華信於台中機場舉辦首航儀式，華航董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙、華信航空總經理曹志芬、台中市長林佳龍、日本交流協會主任中杉元及台中航空站主任張瑞澍等貴賓一早就蒞臨台中機場，見證歷史重要的時刻。

何煖軒表示，華信航空開闢台中－東京航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航七班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。搭配華航從松山、桃園、高雄直飛東京航線，華航集團每周共有81班由台灣往返東京，航班最多、航網最密集，是國人赴東京搭機的首選。

謝世謙說，華信航空台中-東京具有指標性意義的航線，除方便中部地區民眾赴日旅遊，也希望搭載更多日本旅客到台中觀光旅遊。配合2018台中世界花卉博覽會於今年11月3日在台中盛大開幕，華信航空特別在東京首航班機佈置成花博機艙，機艙內頭墊紙、抱枕等侍應品，皆作一系列花博意象的活潑設計，讓首航旅客提前感受到花博的繽紛熱鬧氣氛。

為慶祝台中－東京首航，華信航空特別推出開航特惠價新台幣8,300元起，凡於6月30日前購買華信航空台中－東京機票就可享有開航優惠，機位有限訂完為止。

華信航空新增日本東京航線！市場期待已久的台中－東京航線於6月14日正式啟航，是台...
華信航空新增日本東京航線！市場期待已久的台中－東京航線於6月14日正式啟航，是台中唯一直飛日本東京的航空公司。 圖／華信航空提供
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華信航空東京機場

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