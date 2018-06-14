「神才賣得掉」 新北喜凱亞渡假村217戶空十年賣不掉

2018-06-14 14:04 聯合新聞網 綜合報導



新北市喜凱亞渡假村217戶十年來都未售出，被形容為是「神才賣得掉的房子」。圖片來源/谷歌地圖 分享 facebook 《蘋果日報》報導，新北市萬里區喜凱亞渡假村自2008年開始總共有217戶被拍賣，沒想到10年過去了，這217戶卻一戶也沒賣掉，因此被網友形容為「神才賣得掉的房子」。據了解，喜凱亞渡假村每戶大小在9到14坪不等，總共有500戶，其中217戶到現在都是空屋。

新北市喜凱亞渡假村自1997年開始銷售，建案剛上市時，建商原本主打「無敵海景」，當時500戶每坪價格大約在22到24萬，定價與當時台北內湖及大同區房屋價格差不多，定價錯誤加上地點位於北海岸，離市區有段距離，交通並不便利，因此上市後詢問度並不高，最後不得已在2008年走上法拍之路。

當時500戶中有217戶被法拍，一拍全戶底價為8億5300萬元，但最後卻流標，這十年間也乏人問津，至今這兩百多戶仍是空屋，被網友形容為「神才賣得掉的房子」。

根據永慶房仲網資料，喜凱亞渡假村案件以建坪17.50坪、附1房1廳1衛的格局為例，每戶成交價為120萬元，而13.44坪的房屋成交價則為100萬。

喜凱亞渡假村217戶預計下個月將再次展開拍賣，底價只要2億7237萬，是原本定價的32折。據了解由於房子久無人住，因此屋況必須仰賴原屋主的維持，有些狀況不錯，但有些則有可能有壁癌及漏水等狀況。