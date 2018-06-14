富邦媒擴大布局 下半年還要再招逾百人

2018-06-14 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



畢業求職旺季到來，各大企業也展開下半年度徵才計畫。富邦媒（8454）在今年上半年已徵才近450人，下半年預計再招募逾百人，主要因應公司下半年業務版圖的拓展。

富邦媒表示，因應市占率不斷提升及營運規模擴增，今年已徵才近450人、預計下半年將再招募百逾人；而因應公司下半年新業務版圖的拓展、以及優化倉儲管理與配送服務等目標，更釋出包含保險代理、物流機車配送、資料科學工程師等新職缺，期望吸引優秀人才共創產業新局。

近年電商產業運營模式及競爭勢態變化快速，所需人才日趨多元。富邦媒表示，通路事業蓬勃發展帶動人才需求增加，今年以來公司持續招募新血，並展開「2018儲備幹部計畫」培訓經營管理菁英。

富邦媒此次宣布再加碼徵才，職缺地點涵蓋雙北市、桃園、台中等地，並預計延伸至南台灣。

因應線上保險等新型態業務的拓展，期待具產物保險業務員證照、人身保險業務員證照等跨領域生力軍加入團隊；為優化倉儲管理及配送服務，亦鎖定倉儲現場營運、設備監督管理、經營分析管理、物流運輸等人員，針對測試中的機車配送車隊及倉儲轉運車隊也進行招募，提前備戰雙11。

除了大規模招募正職員工外，富邦媒也向下紮根，透過與大專院校進行產學合作，讓年輕學子在學期間有機會累積實務經驗，不僅能讓學生更加了解市場變化，亦有助於發掘優秀人才。