程泰在手訂單創新高 美洲市場新訂單吃補

2018-06-14 12:22 中央社 台北14日電



程泰集團董事長楊德華表示，訂單能見度看到年底，下半年業績看佳，美洲市場有新單挹注，目前在手訂單創新高。法人估程泰到第4季業績逐季增，今年衝高可期。

工具機大廠程泰今天上午在台中舉行股東會，通過106年營業報告書及財務報表案，也通過盈餘分配案，每股配發現金股利2.5元。

展望今年下半年，程泰集團董事長楊德華接受中央社記者採訪表示，集團內的的程泰和亞崴訂單能見度均可看到年底，預估下半年業績可優於上半年，下半年和上半年業績比重約6比4。

在競爭態勢上，楊德華表示，日本工具機大廠交期超過1年，目前程泰產品交期約3個月到4個月，亞崴交期約4個月到5個月，相較日本競爭對手程泰交期較快，對程泰集團來說是利多消息。

從在手訂單規模來看，楊德華指出，目前程泰在手訂單規模約新台幣13億元，亞崴在手訂單規模約24億元，兩者相加約37億元，在手訂單規模創歷史新高。

在美洲市場布局，楊德華表示，下半年美洲市場看佳，主要是美系工具機代理商轉向程泰集團下單，預計7月開始交貨，第4季代理商還會持續下單，預估程泰集團下半年可望受惠美系代理商訂單挹注，多出新台幣4億元訂單量。

在匯率因素，楊德華表示，今年下半年業績要觀察新台幣兌美元匯率走勢，程泰產品85%外銷，新台幣匯率趨貶、美元升值，對程泰有利。他期盼新台幣匯率可落在31元到32元區間。

法人指出，新台幣匯率升值3%，對於程泰毛利率影響約1.5%。若新台幣匯率趨貶，程泰第2季到第4季營收獲利可望逐季成長，今年程泰業績也可望創新高。

程泰去年合併營收新台幣75.78億元，較前年64.84億元成長16.87%，去年歸屬母公司業主淨利3.79億元，較前年2.46億元增加53.7%，去年每股稅後純益3.44元，優於前年EPS 2.24元。