綠藤生機連三年獲「對世界最好」環境面向大獎

2018-06-13 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美國非營利組織Ｂ型實驗室今天公布 2018 年度「對世界最好」大獎名單，台灣共有 8 家企業上榜。其中，保養品牌綠藤生機不斷提升天然佔比、在包裝上也重視環境永續，從產品開始帶動生活中的綠色行動，連續三年拿下環境面向大獎，是亞洲唯一有此成績的企業。

「對環境最好的企業」 (Best For Environment) 獎項，是從超過 2,500 家 B 型企業中，篩選出在環境面向的認證分數的前 10%，評估面向包含企業在設備、原物料、與資源/能源使用狀況，評估對整體供應鏈的環境影響；並評估企業在產品或服務設計上如何解決環境問題。

「比起多做了什麼，關鍵其實是綠藤『少』了什麼。」綠藤生機品牌公關暨 B 型企業協會理事賴郁淇表示，在眾多的保養品牌中，綠藤生機的產品數相對「少」，因為相信肌膚需求沒有那麼複雜。

與其不斷推出新品項，綠藤生機關注產品升級，找到對於環境與肌膚更好的解答。綠藤生機也持續接軌國際綠色趨勢，成為國際間最具指標性的有機標章COSMOS ORGANIC 標準的一員。

賴郁淇指出，綠藤在包裝上也重視環境永續，例如：保養品的外盒選擇的是雞蛋盒的材質，具緩衝保護的能力，減少了運送氣泡紙等耗材使用；包裝材質使用回收紙漿，使用完畢可再次回收運用。