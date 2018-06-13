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綠藤生機連三年獲「對世界最好」環境面向大獎

2018-06-13 20:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美國非營利組織Ｂ型實驗室今天公布 2018 年度「對世界最好」大獎名單，台灣共有 8 家企業上榜。其中，保養品牌綠藤生機不斷提升天然佔比、在包裝上也重視環境永續，從產品開始帶動生活中的綠色行動，連續三年拿下環境面向大獎，是亞洲唯一有此成績的企業。

「對環境最好的企業」 (Best For Environment) 獎項，是從超過 2,500 家 B 型企業中，篩選出在環境面向的認證分數的前 10%，評估面向包含企業在設備、原物料、與資源/能源使用狀況，評估對整體供應鏈的環境影響；並評估企業在產品或服務設計上如何解決環境問題。

「比起多做了什麼，關鍵其實是綠藤『少』了什麼。」綠藤生機品牌公關暨 B 型企業協會理事賴郁淇表示，在眾多的保養品牌中，綠藤生機的產品數相對「少」，因為相信肌膚需求沒有那麼複雜。

與其不斷推出新品項，綠藤生機關注產品升級，找到對於環境與肌膚更好的解答。綠藤生機也持續接軌國際綠色趨勢，成為國際間最具指標性的有機標章COSMOS ORGANIC 標準的一員。

賴郁淇指出，綠藤在包裝上也重視環境永續，例如：保養品的外盒選擇的是雞蛋盒的材質，具緩衝保護的能力，減少了運送氣泡紙等耗材使用；包裝材質使用回收紙漿，使用完畢可再次回收運用。

從產品的研發過程，綠藤生機也進一步觀察在消費者的生活中，有許多不一定需要、容易對環境造成負擔的產品。因此，綠藤生機也串連 24 家合作夥伴一起發起「綠色生活 21 天」，推動不用潤髮乳、濕紙巾、以及更簡單的綠色保養方式-無乳液實驗等，推行一年多就為台灣募集了超過七萬個綠行動。

綠藤生機從產品成分到外盒包裝，不斷找尋對人體與環境更好的解答。圖／Ｂ型企業協會提...
綠藤生機從產品成分到外盒包裝，不斷找尋對人體與環境更好的解答。圖／Ｂ型企業協會提供。
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綠藤生機共同創辦人暨營運長廖怡雯 (左二) 與共同創辦人暨執行長鄭涵睿 (右二)...
綠藤生機共同創辦人暨營運長廖怡雯 (左二) 與共同創辦人暨執行長鄭涵睿 (右二) 與英國 COSMOS 歐盟有機認證全球稽查員 Peter (左一) 於綠藤生機辦公室合照。圖／Ｂ型企業協會提供。
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