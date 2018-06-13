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Big City 創藝大樓優雅變身 15日盛大開幕

2018-06-13 19:24經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

經歷18個月的翻新工程，Big City 遠東巨城購物中心位於民權路上的「創藝大樓」，將於6月15日盛大開幕。巨城董事長李靜芳表示，將以「商機、質感、形象」三合一的目標，打造桃竹苗地區引領「全客層」服務的龍頭地位，除滿足20到40歲主客群外，更向上延展至其長輩、往下扎根到下一代，營造「闔家同行」的新概念。

Big City自2012年開幕迄今，營運成績迭創佳績，2017年一舉突破110億元，再創桃竹苗市場新紀錄。

李靜芳表示，創藝大樓第一階段規劃1F到4F，延伸賣場動線擴大營業面積近2,500坪，改裝後品牌數擴增至超過700個。其中餐飲店櫃占比達10%，可供用餐座位也增至4,600個，持續擴大餐飲版圖。同時，掌握桃竹苗消費趨勢及人口結構變化，善用廣闊賣場空間引進豐富多元品牌，搭配全新竹最大汽、機車各3,000個停車空間及停車優惠，方便全家人吃喝玩樂一站購足的生活圈。

改裝Big City後引進不少餐飲名店，滿足不同類型消費者的味蕾。2F新推出日本迴轉壽司天王「藏壽司」，以每盤40元提供新鮮時令鮮魚製作的美味壽司，慶開幕搶先推出全台限定扭蛋，好吃又好玩。

4F新竹獨家「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒吃到飽專賣店，曾榮獲日本天皇賞殊榮，從湯底、食材到服務都相當嚴謹保有道地日本職人精神。同樣位於4F還有來自香港的點心專門店「點點心」，被評為全球101家最佳食府，首次踏入桃竹苗市場即選擇Big City，融合傳統與創新提供特色造型港點，話題破表將再掀排隊熱潮。

另外，Big City也擴大Lifestyle品牌，提供消費者更多元的選擇；1F品牌大店改裝再進化，丹麥舒適鞋履品牌「ecco」、英式休閒鞋「Clarks」及美式生活風格手錶「FOSSIL」以全新店裝迎接消費者。3C品牌坪數擴大體驗更升級，專業級音響「BOSE」導入全台最新形象概念店展現頂級魅力、「Sony Center」增設全台獨家VIP視聽室，舒適自在空間中滿足消費者視聽感官享受。

2F桃竹苗最強Outdoor區，法國原裝機能衣「EiDER」重新打造生活品味，戶外生活選品店「山也行」首次進駐購物中心，歐美指標性品牌一應俱全，包含戶外傳奇背包大師「GREGORY」與美國時尚標配鋼瓶「Hydro Flask」，完美綜合時尚與機能。

3F則有全台首創跨齡交流公益空間-「Baby Boomers Club 三合院」，與國際社會福利協會中華民國總會一同合作提供高齡者學習新知、促進活力老化的樂齡活動場域。

Big City創藝大樓開幕另一個亮點「創藝廳」，打破一般百貨商場型態，打造1F挑高9米約250坪的室內空間，將陸續邀請各界團體在創藝廳創造新鮮感，首場活動即是Big City第三屆「仲夏野餐音樂會」，於 6月15日(五)至6月18日(一)打造聽覺與味覺的夢幻饗宴，過去兩屆累積逾6,000人次，本次更邀請新竹內灣以腳踩針車製作布包聞名的「台灣水色」前來快閃，同時還有FB破萬粉絲推薦的各式甜點夯店，搭配11組創作音樂人輪番演出，美味饗食悅耳音樂一次滿足。

Big City 創藝大樓優雅變身，將於15日盛大開幕。業者／提供
Big City 創藝大樓優雅變身，將於15日盛大開幕。業者／提供
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巨城購物中心引進來自香港的點心專門店「點點心」，是桃竹苗獨家店。業者／提供
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餐飲老化

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