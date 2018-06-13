燦星旅拚轉型 要滿足自由行需求

2018-06-13 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



燦星旅今（13）日舉行股東會，董事長陳彥君表示，旅遊的消費型態正在轉變，團體旅遊萎縮已是事實，燦星旅轉型目標是滿足自由行旅客的需求，將燦星旅從旅遊業轉型為「資訊服務業」。

受自由行興起、團體理由減少的趨勢衝擊，燦星旅近年營運狀況差強人意，去年每股虧3.31元，虧損金額較前年1.78元大。

陳彥君去年接手燦星旅後，大力推動轉型。燦星旅發言人廖肇陽表示，在觀光產業鏈上，航空公司、飯店等上游供應商，拜網路科技發達之賜，已可以輕鬆接觸到消費者，令身為「中間商」的旅行社生意萎縮，加上自由行興盛，導致團體旅遊銷售動能大減。

廖肇陽說，既然旅遊元件的價格拚不過上游供應商，旅行社就得在「服務」上決勝負。燦星旅推動「數位轉型」，就是希望成為自由行的第一品牌，比如旅客下載燦星旅的App，就可以輕鬆訂機票、飯店或景區門票，提供旅客「一次購足」的平台，免去分別到不同網路平台上購買。

陳彥君強調，滿足各階層的顧客族群「一次購足」，除提供更人性化的選購模式，更可加深客戶黏著度。

廖肇陽說，燦星旅之前團體與自由行銷售占營收比重為八比二，甚至九比一，現在為七比三，由於銷售旅遊元件的毛利不高，所以目標是各團體、自由行銷售占一半，才會有利潤。

此外，燦星旅也加強主題旅遊銷售，目前有親子、閨蜜等主體旅遊行程。廖肇陽表示，燦星旅內部每周會召開一次「產品PK大會」，由主管們扮演消費者角色，為剛設計出爐的主題旅遊產品評比，比如全團只有女性的「閨蜜團」頗受女性主管的支持，評比分數就很高。

廖肇陽強調，主題旅遊就是團體旅遊的「分眾化」，這是不可避免的趨勢。燦星旅的主題旅遊商品之前散佈在團體旅遊中，現在集中起來銷售。