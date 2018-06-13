影／柯P體驗一日加油站長 替公益團體站台

2018-06-13 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



台北市長柯文哲今(13)日，替北市建國南路的勝利加油站站台，體驗當1日店長的滋味，趕緊來看看，柯市長替人加油，是什麼模樣？