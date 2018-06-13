美對鋼瓶祭反傾銷調查 經部：多用於出口氣體

2018-06-13 17:27 中央社 台北13日電



美國商務部將對台灣、中國大陸及泰國輸美丙烷鋼瓶展開反傾銷調查，經濟部今天指出，台灣銷美鋼瓶多為工業氣體業者瓶裝出口，已提醒相關業者留意此案特殊性，審慎因應。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，美國商務部接獲業者申請後，12日公告將對自台灣、中國大陸及泰國輸美丙烷鋼瓶展開反傾銷調查，並對中國大陸輸美部份展開平衡稅調查。

資料顯示，台灣自2015年至2017年輸美丙烷鋼瓶數量明顯增加，從2015年的4萬多個增至2017年的70.6萬個，在美國該產品進口市占率從2015年的1.03%增至2017年的11.27%，金額達1006萬美元，目前為美國該產品第3大進口來源國，僅次於中國大陸（63.9%）及泰國（14%）。

不過，貿易局指出，台灣出口鋼瓶業者分散，以供內銷居多，輸美主要是因工業氣體業者瓶裝出口，貿易局將持續提醒相關業者留意此案特殊性，審慎因應相關調查。

根據美國業者申請資料，台灣傾銷差率介於27.19%至66.2%間，為受調國家中最低。中國大陸為55.41%至108.6%，泰國為47.67%至122.48%。

美國國際貿易委員會將於7月6日公布損害初步裁定，若損害成立，美國商務部預定於10月29日發布初判裁定，明年1月14日發布終判裁定。