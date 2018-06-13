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儲值卡抽查半數契約不合規定 麥當勞、星巴克都入列

2018-06-13 16:02經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

儲值卡行動支付愈來愈普遍，但根據消基會抽查時下八張連鎖業者發行的儲值卡，卻發現有四張熱門儲值卡，契約不合規定。消基會指出，不符合規定的儲值卡包括：「國賓A+卡、行動卡」、「麥當勞點點卡」，以及「西雅圖二代家族卡」和「星巴克隨行卡、電子卡」。

消基會指出，本次測試儲值卡是由商家發行僅限該商家使用的電子儲值卡，屬於禮券性質，而非電子票證。

實測對象有，咖啡連鎖店「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」、「丹堤ｅ卡、行動e卡」、「怡客A卡」，與速食連鎖店「麥當勞點點卡」、「摩斯MOSCARD二代卡、行動卡」以及連鎖影城「國賓A+卡、行動卡」、「威秀ishow卡」，共達八家。

主要分別比較儲值與退卡規定、記名卡帳密安全與掛失約定、交易紀錄查詢以及系統異常不履行服務約定。

其中，在儲值與退卡規定部分，消基會檢視各家業者收取的儲值卡空卡費發現，七家業者收取費用在80~100元之間，價格尚屬合理，但惟獨「國賓A+卡、行動卡」免收空卡費，雖然看似優惠，但其儲值卡會員條款約定，凡申辦儲值卡須入會繳交保證金1,000元，保證金即押金，不得作為消費使用，業者做法是將儲值金使用限制與保證金制度相互掛勾，若儲值卡會員在網路預先訂票時，未依規定於放映當日取票付款，此筆款項將自保證金中抵扣，並暫停會員所有權益，直至補足保證金後1天，權益方可恢復。契約亦約定，會員入會滿2年始符合退會申請資格，若無未取票紀錄，始能無息退還保證金。

此外，消基會也發現，當消費者的記名卡帳密被盜用時，「西雅圖二代家族卡」、「星巴克隨行卡、電子卡」的條款並不利消費者。

消基會指出，西雅圖二代家族卡規定「如您的帳號及密碼遭盜用、不當使用或其他西雅圖極品咖啡無法辯識是否為本人親自使用之情況時，西雅圖極品咖啡對此所致之損害，概不負責」，而同樣約定也出現在「星巴克隨行卡、電子卡」的會員使用條款中。

消基會表示，會員帳號密碼遭盜用產生損害的責任歸屬，在過失尚未被釐清是何者所為之前，業者約定概不負責，此記載對消費者顯失公平。

不過，西雅圖表示，一定會協助查詢。星巴克也強調，一定會協助消費者掛失，並保障掛失之後的相關權益。

此外，消基會也發現的「麥當勞點點卡」使用條款，在其他事項約定中載明，「若因系統異常、天災等不可抗力之因素或其他不可歸責於麥當勞，致使相關系統無法提供服務時，恕無法進行點點卡消費、點數兌換或贈送回饋等服務。」而類似條文也出現於「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」契約記載中。

但，消基會表示，上述條文「系統異常」為極不明確的用語，造成系統異常的過失可能為業者本身所為，再者，過失若歸責於提供服務的配合廠商所致，業者自身也要負擔相應的過失比例責任，後續應是業者向配合廠商額外求償，不應將損失直接轉嫁給消費者。

儲值卡行動支付愈來愈普遍，但根據消基會抽查時下八張連鎖業者發行的儲值卡，卻發現有...
儲值卡行動支付愈來愈普遍，但根據消基會抽查時下八張連鎖業者發行的儲值卡，卻發現有4張熱門儲值卡，契約不符合規定。 圖／消基會提供
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儲值卡消基會西雅圖

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