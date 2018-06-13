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李婉鈺名下資產 台北最凶宅下殺1,200萬二拍

2018-06-13 10:48經濟日報 記者游智文╱即時報導

錦新大樓 記者游智文／攝影
錦新大樓 記者游智文／攝影
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新北市議員李婉鈺名下、位於北市知名凶宅錦新大樓地下室資產，日前遭法拍，一拍無人投標，台北地方法院近日公告本月19日二拍，底價下殺1,200萬至4,800萬元，法拍業者表示，地下室一般人比較不會買，雖然降價，脫標機率仍不高。

錦新大樓位於北市錦州街、新生北路口。寬頻房訊發言人徐華辰表示，此大樓原為時代大飯店，1984年發生嚴重火警，奪走19人的性命，後來改成出租套房，又發生大火，釀成2死61傷的慘劇。

除了火災，此處也傳出曾發生跳樓壓死肉粽小販、以及情侶雙亡陳屍等命案，讓這棟擁有240多間套房的大樓蒙上陰影，一度名列國內十大凶宅，有人更稱為台北最凶宅。

雖然意外事故不斷，但實價顯示，錦新大樓交易熱絡，以近一年來說，就有10間套房轉手，成交單價從30萬~43萬元。

根據法院資料，李婉鈺在錦新大樓擁有多筆資產，去年12月，名下9戶套房因債務因素淪入法拍，後來由債權人承受。

上月台北地院再度公告地下1樓物件，面積約235坪法拍，一拍底價6,000萬，無人投標，近日公告打八折降至4,800萬進行二拍，公告並註明錦新大樓曾有火災，也有致死傷，有漏水，應買人自行查明注意。

凶宅李婉鈺

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