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夏季吃「水蔘」尚對時 錦山人蔘現「蔘」新竹大遠百

2018-06-13 00:24經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

由大韓民國忠清南道主辦，韓味不二共同協辦的「韓國忠清南道錦山人蔘展」，即日起24日在新竹大遠百舉辦。活動現場特地從全球最大水蔘集散產地「韓國忠清南道」中挑選難得一見的「頂級六年根水蔘」及「限定水蔘料理」，讓民眾認識「人蔘的故鄉」以及韓國數千年人蔘文化歷史。

此外6月16日下午2點現場特地邀請主廚運用直送的「忠清南道水蔘」，現做獨有的「忠清南道限定水蔘果香嫩雞肉料理」，讓您彷彿至身韓國人蔘故鄉，享受夏季進補的好「蔘」味！

夏季吃「蔘」養生新概念！ 清爽可口不燥熱，換季補養趁現在～

台灣民眾格外重視進補養生，尤其針對氣候變化較大的換季時節來調理更是最佳時刻，但面對春夏較易燥熱、溫差大，一般人總認為要避免食用像是「人蔘」這類燥熱的進補食材，但其實不然，全球第一人蔘出口量的大韓民國忠清南道官方代表表示：「自古以來韓國人認為，最好的吃蔘季節是在春夏交接至夏天正盛的時候，主要原因有兩項：其一是春夏換季氣候不穩定，容易使人犯倦、精神不濟，其次是春夏容易出汗代謝、消耗體力是正值體虛的時候，因此韓國人會以水蔘、紅棗、栗子來燉煮雞湯，以及食用新鮮水蔘切片或是水蔘泡菜來滋補元氣，不僅不燥熱還能同時調整體質、儲存能量，在寒冷的冬天來到，各個都能身強體壯也不擔心手腳冰冷，是十分適合台灣民眾的健康養生新概念！」。

擁有得天獨厚自然環境的忠清南道是韓國首屈一指的人蔘栽種地和集散交易市場，80%韓國人蔘皆由忠清南道所產，當地的農民中有一半從事人蔘栽種，並透過忠清南道政府嚴格控管品質，經評估符合GMP、GAP規定，致力於技術發展，以「錦紅」為忠清南道境內合格人蔘加工品的共同商標，符合安全優良產品包括：高麗蔘系列 (紅蔘切片、人蔘吸飲飲品)、紅蔘精禮盒、人蔘糖、紅蔘糖等。官方代表表示：「錦紅」商標視同大韓民國忠清南道政府保證，消費者可安心購買使用。

水蔘：這次展覽特地以產地直送方式，挑選最優質上等的「四~六年根」水蔘，將含有70~75%水分的新鮮水蔘清洗後密封直送台灣，鮮甜口感可直接做沙拉食用，燉煮雞湯更是將人蔘香氣及皂苷完整釋放，是春夏換季進補的最佳選擇。

栗子：受韓國優渥生長條件，韓國超大SIZE的栗子，表面色澤光亮、水分含量高，更有豐富維他命，咬下去像水果般香甜可口，蒸後口感更是香甜滑順，重視養生的韓國人最喜歡將栗子丟入雞湯燉煮，使湯頭更加清香甜美。

新竹大遠百表示，消費滿額禮活動期間凡滿1,000送保溫瓶、2,000送小菜專用甕、 6,000送保溫瓶，另外活動期間至韓味不二粉絲專頁打卡即可兌換直火炸醬麵一包，數量有限送完為止。

夏季吃「蔘」養生新概念，全球最大水蔘集散產地「忠清南道」錦山人蔘，現「蔘」新竹大...
夏季吃「蔘」養生新概念，全球最大水蔘集散產地「忠清南道」錦山人蔘，現「蔘」新竹大遠百。記者李珣瑛／攝影
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韓國超大SIZE的栗子，有豐富維他命，咬下去像水果般香甜可口，蒸後口感更是香甜滑...
韓國超大SIZE的栗子，有豐富維他命，咬下去像水果般香甜可口，蒸後口感更是香甜滑順，將栗子放入雞湯燉煮，使湯頭更加清香甜美。記者李珣瑛／攝影
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