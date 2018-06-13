光陽電動機車 拚賣贏Gogoro

2018-06-13 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



光陽董事長柯勝峯發表兩款新車。 光陽公司／提供 分享 facebook 迎戰電動機車時代，台灣機車龍頭大廠光陽工業董事長柯勝峯表示，為進軍電動機車市場，第一階段已斥資10億元開發電動車及周邊設備建置，8月將在台推出兩款車型，預計明年在電動機車的市占率要超過五成。換言之，光陽電動機車銷量要拚超越Gogoro。

台灣電動機車發展速度超出市場預期，Gogoro更於5月發表新車款，搶攻暑假的學生購車需求，同時光陽宣布將在8月上市兩款電動機車，正面迎戰。

光陽預計8月要推出的二款電動機車，包括New Many 110 EV及Nice 100 EV，全台將部署1,500個IONEX快速充電服務站，明年則將建置2,000個IONEX能源交換站，銷售6萬台電動機車，並規劃在2020年全台要完成3萬個共享插座服務據點。

目前市場上電動機車龍頭仍以Gogoro銷售成績最好，今年單月平均銷售量約5,000台，占整體電動機車銷售量超過九成。

光陽指出，未來三年，並將針對不同市場及客群，推出10款不同特色的電動車，除了現有的輕型電動機車外，將會陸續推出普通重型電動機車以及大型重型電動機車。同時，在今年底前，並將在全球逾十個城市啟動Ionex車能網異業合作案，包括物流、共享業者都有。

光陽昨日因應KYMCO Ionex電動機車全球首發New Many 110EV 及Nice 100 EV、以及Ionex能源交換站、Ionex充電服務網、Ionex電池租賃方案等，大動作舉辦「Ionex車能網台北國際記者會」。