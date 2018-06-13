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和大：核心技術會留在台灣

2018-06-13 02:02經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

特斯拉電動車出貨逐步拉高、帶動和大工業營收。和大董事長沈國榮表示，未來兩三年間，全球大車廠都將赴大陸設廠生產電動車，因應客戶端需求，和大將加快技術轉移與產能提升，但核心技術仍將保留在台灣。

由於客戶訂單需求持續加溫，和大大埔美智能產線已陸續加入生產，今年全年可望較去年維持10%至15%的成長，除第2季營收可望創單季新高外，第3季與第4季將呈逐季成長，一季比一季好的榮景。

經濟日報提供
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看好特斯拉未來的發展，和大加速大埔美第八條產線配置將專供特斯拉，明年產線完成後，即使特斯拉Model 3單周量產1萬輛，也可順利供應。

和大昨（12）日股東會通過配發現金股利3.75元。沈國榮對股東表示，觀察國際車市發展趨勢，電動車已漸成主流，各國政策持續發展，預估2030年將是燃油車終止點。和大積極深耕電動車產品，擴展智能化產線，深耕中國大陸電動車客戶達到如期交貨目標。

沈國榮表示，十年前和大與特斯拉共同開發電動車的減速齒輪箱，和大是全球電動車減速齒輪箱最早、技術最受肯定的業者，全球各大車廠都與和大接洽，和大與歐美、大陸各大廠已進行到送樣、試產的階段，並因應客戶端的需求，和大擴展智能產線，以因應需求。

特斯拉將到上海設廠，和大的淮安廠將配合特斯拉在當地進行技術轉移，並加速增購設備因應客戶需求，未來會視客戶端的狀況，再決定大陸布局。

目前不少有意赴大陸設廠的國際車廠、大陸既有車廠及新興電動車廠，都與和大積極接洽，未來和大與大陸車廠的關係將更加密切。

和大電動車特斯拉

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