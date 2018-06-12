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房仲業攻占代銷市場 太平洋房屋：高品牌信賴度吸買方

2018-06-12 20:50經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

搶攻房市買氣，房仲業者擴大銷售戰線；繼信義、永慶後，太平洋房屋積極搶攻預售、新成屋的代銷市場；太平洋房屋董座盧阿水今（12）日表示，今年已接下兩大新案，總銷合計25億元，目前預約均逾五成，顯示仲介業透過原有品牌信賴度，成功攻占代銷市場。

盧阿水指出，1987年太平洋房屋就成立代銷部，近年給市場印象多是架構在太平洋建設之下，並未凸顯在代銷的能力和技術，因此去年決議把代銷團隊特別拉出來，在太平洋房屋品牌優勢，加上對於建案的產品定位、規格等規劃到位，讓公司代銷新案數持續擴大。

盧阿水表示，本周六（16日）開始，將推出兩大新案「隱苑」、「敦南WOW」，總銷分別達16、9億元，總計上半年祭出25億元新案；另外，中和、三重也有新案接洽中，至少15億元的新建案會在下半年釋出，總計今年全年接案量至少40億元起跳。

目前六大房仲業者已有信義房屋、永慶房屋、太平洋房屋三家業者搶進代銷市場，其中又以信義代銷規模最大；信義代銷研展經理楊國昌表示，信義代銷在信義品牌資源，加上整合分店通路，搭配網路數位行銷以及客戶大數據分析下，代銷事業接案持續開創佳績，今年接案量目標將超過300億元，其中又以總銷達20億元的「宏盛得意山莊二、三期」最具指標。

永慶房屋部分，永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析，仲介業跨足上游代銷業，較一般單純代銷業者具四大優勢，一是通路效應下的「品牌優勢」，二是區域行情掌握度較高，三是集團資源整合運用效益，四是擁有龐大的客戶資源，今年永慶代銷新接案量約40~50億元，指標案為新北市永和區「遇見幸福」。

盧阿水表示，太平洋房屋接案對象鎖定重劃區以外的中小型建案，策略就是挑選地點好、自住需求高且推案價格合理的新案，以目前代銷的「隱苑」、「敦南WOW」兩大案來說，目前預約均逾五成，在代銷案貢獻下，估計今年營運將轉虧為盈，保守估計獲利至少1,000萬元。

太平洋房屋董座盧阿水今（12）日表示，今年已接下「隱苑」、「敦南WOW」兩大新案...
太平洋房屋董座盧阿水今（12）日表示，今年已接下「隱苑」、「敦南WOW」兩大新案，總銷合計25億元，目前預約均逾五成，顯示仲介業透過原有品牌信賴度，成功攻占代銷市場。陳美玲/攝影
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目前六大房仲業者已有信義房屋、永慶房屋、太平洋房屋三家業者搶進代銷市場，其中又以...
目前六大房仲業者已有信義房屋、永慶房屋、太平洋房屋三家業者搶進代銷市場，其中又以信義代銷規模最大。陳美玲/製表
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