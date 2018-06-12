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影／貨卡汽機車16輛恐怖連環撞 生死一瞬間畫面曝光！

76 歲金馬影帝眼全盲談安樂死 霸氣回：沒想法 都快走了！

影／光陽Gogoro正面對決 光陽：將搶下5成市占

2018-06-12 20:47經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

光陽機車今(12)日發表2款充換並行的電動機車，並秀出全新能源交換平台iONEX，更宣示明年能完成2千個能源交換站，3年內推出10款電動機車，搶下五成電動機車市占。

電動機車車市

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