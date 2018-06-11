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中和新耐震廠辦

遠航之夜登場 空姐熱舞超性感

2018-06-11 23:43經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

遠航之夜於今（11）晚熱鬧登場，由美麗空服員帶來勁舞表演嗨翻全場，現場邀請到澎湖縣表演藝術推廣協會、奇蹟樂團及第二屆金曲超級星季軍的R&B歌手李洛洋接續上場，表演精彩可期。

現場攤位也有好禮大放送活動，提供給蒞臨現場朋友。晚間九時將由中國大陸團隊瀏陽市新年煙花製造有限公司精心設計別具特色的絢爛煙火，縣府與遠航熱情邀約鄉親朋友至馬公市觀音亭園區一同共賞璀璨花火秀。今日來不及到場參與的民眾也別氣餒，花火節活動每周一、四至6/21日止，歡迎把握機會立即購票共襄盛舉。

此外，舞台上熱歌勁舞表演帶動氣氛，現場遠航攤位舉辦好禮大放送，除了下載遠航APP即可獲得精美小禮品外，憑2018年遠航登機證可現場參加抽獎，獎品內容有模型飛機與遠航精美logo紀念品。另外，現場還有設置2018澎湖馬拉松宣傳攤位，可與空服員互動，也歡迎熱血報名參加。

澎湖副縣長林皆興特別感謝遠東航空本次活動的贊助及協助推廣澎湖觀光，會中致贈感謝狀給遠航營運長曾金池。今年底，另一個在澎湖最令人期待的盛事「2018澎湖遠航馬拉松-海洋嘉年華飛趣不可」已在(6/4)開放報名。

本活動已延續到了第四年，今年將延續往年熱情，在10月28日澎湖縣馬公市觀音亭西瀛勝境開跑，同時為了響應2018世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉辦，特別邀請跑者一同換上「海洋」元素的服裝，為澎湖的冬季注入青春與活力。

此次參選選手只要在規定時間內完成賽事，全馬組(42K)、半馬組(21K)、挑戰組(10K)皆可獲得精美完賽獎牌，各組冠軍更有機會獲得豐富獎金。遠東航空關係企業遠行旅行社也特別推出馬拉松套裝行程，二天一夜2,999元起。

遠航之夜於今晚熱鬧登場，由美麗空服員帶來勁舞表演嗨翻全場。遠東航空／提供
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遠航之夜於今晚熱鬧登場，由美麗空服員帶來勁舞表演嗨翻全場。遠東航空／提供
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澎湖遠航遠東航空

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