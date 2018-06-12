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李棟樑開講／願要大、心要細、志要堅、氣要柔

2018-06-12 02:43經濟日報 鄭秋霜萬中一程嘉文採訪整理

近年常有機會獲邀跟年輕人講講話，有一年應邀到一所國立大學對畢業生演講，與他們分享我一路走來的心路歷程，對於畢業生從學校進入社會，當時我和他們分享了四句箴言：「願要大、心要細、志要堅、氣要柔」，這12個字也可說是我人生的座右銘。

我告訴學生，你們都很幸運可以讀這麼好的學校，進入社會後最重要的是「願要大」，也就是做任何事要先為大眾、而不是為個人，如此才是大願；但行事之前要審慎評估，心思要細密，是為「心要細」；立定志向後就要勇往直前、不畏艱難，只要投入之後就一定要堅持貫徹到底，這就是「志要堅」；而為人處事不能驕傲，應該秉持柔軟的身段，「氣要柔」才能獲得別人的尊重。

佛家說：「有願才有力」，這是我做事業所秉持的重要信念。以我個人的願望來說，我投入的每一個事業，第一重視是要能對社會產生正面效果；第二是要能對社會繁榮與成長帶來幫助；第三是能為員工家庭生活帶來改善。大願一定要從對社會、對大眾有利思考，而非只是為了一人一己的私利。

做事要用心、細心，是一個人能獲得別人信任最關鍵的特質。「心要細」常是很多老闆提拔幹部、委以重任時最看重的人格特質之一。

我有位企業友人年輕時有機緣跟著知名大人物工作，在大人物老闆身旁讓他學到很多寶貴的人生經驗，看到許多非常人所能見識到的人事物。他從中體悟到最重要的工作態度，不只嘴巴要緊，更重要是心一定要細。

例如他充分了解這位知名老闆的嗜好，諸如上班前喝咖啡或喝茶、什麼時間該準備點心、什麼東西不能給他吃或不能吃太多；若老闆看起來很疲倦，就要想辦法幫他擋排隊會面的客人。這些其實都是小事，但若老闆太勞累生起病來，就會變成大事。

「志要堅」則是完成事情必備的心態，因為人生的事情很多都是不容易完成的，如果一遇到問題就想逃避、放棄，一被交付吃力不討好的任務，就怨天尤人、憤恨難平、意志不堅的話，就很難成事。

很多年輕人都是胸懷大志的年紀，這值得被肯定和受到鼓勵，社會才會有希望；但更重要的是，不只要有大志，還要有完成大志的堅毅。

中國古代的「鐵杵磨成繡花針」或「愚公移山」等古老故事之所以流傳百年、千年，成為人類共同欣賞的價值，就在於他們是「志要堅」的典範。

人們常說，自助、人助、天助，一個人若擁有堅強意志，立定方向後堅毅地全力以赴，就是自助的開始，做任何事都會比意志不堅的人更容易成功。

「氣要柔」則是人和的根本。我個人非常重視人際和諧，且必須無私、無我，因此若是公司內部發生勾心鬥角的情事，就一定要果斷處理，若事態嚴重，該開除就要開除。但我的用字遣詞通常會很「柔」，我會說：「這個企業、這個環境可能不太適合你。」

「氣要柔」，代表的是一個人的修養和處事的成熟度，如果動輒生氣很容易被人看輕。有人說，愈是沒本事的人，脾氣愈大，實在值得我們所有人時時自我警惕。

下次要生氣前，先想想看，那些惹我們生氣的人，若是我們自己的兒女手足，還會這麼氣嗎？多一些得饒人處且饒人，少一點得理不饒人，多柔少烈，相信這社會及人與人之間會祥和許多。

（本文節錄自《走過大時代──李棟樑和你聊聊天》一書。本書由李棟樑口述，鄭秋霜、萬中一、程嘉文採訪整理，經濟日報出版。本專欄每周二刊登）

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