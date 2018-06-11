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星宇航空培訓飛航員 招募開跑

2018-06-11 16:17經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

星宇航空今（11）日公佈培訓飛航員招募計畫，期盼挖掘機師潛力股，成為星宇航空的首批培訓飛航員。凡中華民國國籍，具大專以上學歷（應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格之英文檢定證明，即可上星宇航空網站（https://www.starlux-airlines.com），申請加入培訓計畫，2020年與星宇一起閃耀高飛，實現您的飛行夢想！

星宇航空董事長張國煒表示，旅客對飛行的享受立基於對飛安的放心，為全面的確保飛航安全，除了飛行技巧及知識，星宇航空也重視飛行員的人格特質，包括團隊精神、溝通能力及使命感。星宇航空將以最嚴格的標準訓練機師，讓安全不只是要求，更是一種態度，同時為培育台籍飛行員盡一份心力。

星宇航空說，要成為星宇航空萬中選一的培訓飛航員，需通過甄試六大關卡，以層層篩選出最具資質的入選者。首先，於星宇航空官網填寫履歷，提供學歷、工作經歷、一名推薦人及英語檢定成績（TOEIC 750分含聽力400分、口說與寫作各140分，或TOFEL iBT 80分含聽力21分，或IELTS 5.5）；履歷審核通過後即獲「初階面試」資格，面試合格者再進行「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」及最終關卡「個人專業面試」。

星宇航空的培訓飛航員將送往美國進行為期約一年的飛航訓練，取得商用飛行執照（CPL）後，約半年的時間完成機型轉換訓練，國外受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔，完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

星宇航空規劃於2019年底開始引進窄體機A321neo，預計在2024年達到24架的機隊規模，包含十架窄體機及14架廣體機，並從東南亞及東北亞開始，逐步將航線拓展至全世界。歡迎具飛行潛力的人才踴躍加入星宇航空培訓飛航員計畫，透過嚴謹訓練成為傑出的機師，共同朝2020年啟航的目標邁進。

星宇航空今（11）日公佈培訓飛航員招募計畫，期盼挖掘機師潛力股，成為星宇航空的首...
星宇航空今（11）日公佈培訓飛航員招募計畫，期盼挖掘機師潛力股，成為星宇航空的首批培訓飛航員。凡中華民國國籍，具大專以上學歷（應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格之英文檢定證明，即可上星宇航空網站（https://www.starlux-airlines.com），申請加入培訓計畫。　圖／星宇航空提供
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