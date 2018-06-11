新竹好威 平均薪資稱霸六都、房市買氣嚇嚇叫

2018-06-11 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



根據勞動部的薪資行情相關統計，六都之中勞退全時工作平均提繳工資最高的是台北市，平均提繳工資為4萬6,822元，不過台北市不是全國薪水最高的區域，以竹科為發展代表的新竹縣市，平均提繳工資超過5萬元，新竹市更達5.67萬元，新竹縣為5萬1,104元，不過台北市電梯大樓的單價水準，大概是新竹地區的三倍，在高所得與合宜的房價水準下，新竹房市的價格支撐相對穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區近年房價走勢相當平穩，對比雙北市的價量明顯波動，新竹地區幾乎可以說是房市政策的無感區，主要還是新竹地區有高科技聚落的竹科園區，新竹地區就業人口的平均薪資甚至高於六都，加上近年半導體產業發展興盛，帶動就業與當地房市發展。

根據信義房屋的住宅房價統計，2018年第1季新竹縣市的電梯大樓成交行情每坪約為19.9萬元，房價處於歷史的相對高價水準，從2014年第4季以來，新竹地區的電梯大樓平均行情就未低於每坪19萬元，相較於台北市這波房價修正，電梯大樓高低行情每坪減少約10萬元，新竹地區房市顯得相對穩定，不過新竹縣市前二、三年推出的新案，若是建案規劃欠佳，房價仍是呈現回檔修正。

曾敬德表示，新竹地區常常見到雙薪家庭，組成是園區客加上老師，家庭所得水準對比房價負擔並不重，內政部營建署發布2017年度第4季房價負擔能力指標來看，新竹縣市的房價所得比在8.18~8.62倍，低於雙北市與台中市，房貸負擔率約為1/3左右，指標多在合宜的範圍內。