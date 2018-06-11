全家旗下大戶屋拼展店倍增 2020年營收挑戰16億元

2018-06-11 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）壯大餐飲版圖，宣布旗下引進的日本料理品牌大戶屋將加速展店步伐，目標於2020年店數翻倍，達到全台60家的規模，同時營收規模也將挑戰16億元。全家表示，大戶屋去年營收達8億元，今年在持續展店下，營收估成長兩成，年營收可望逼近10億元大關。

全家國際餐飲董事長吳勝福表示，台灣餐飲市場近年打得火熱，根據連鎖加盟協會統計，4年來增加近300個連鎖品牌，1千個據點。2000年後尤以日本品牌為大宗，舉凡拉麵、烏龍麵、壽司、丼飯等各種業態大舉來台。但台灣大戶屋於民國2012年納入全家便利商店集團的餐飲事業後，店數、單店營收、總營收連續6年成長，不受餐飲市場競爭影響。

全家加速展店，主要是看好熟齡商機。吳勝福表示，台灣甫於今年3月底跨過高齡社會門檻（高齡人口達14%），政府人口推移數據顯示，8年內，65歲以上高齡人口將達20%，邁入超高齡社會。超高齡社會對健康食材、營養均衡的重視及對日式定食的偏好，讓全家決定讓大戶屋加速擴點，同時，以集團力量引進「天和鮮物」世界級好魚、台積電品管規格的「信功豬肉」，用A級食材打造差異化日式定食業態。

據大戶屋內部資料顯示，顧客中有高達2成，每1個月就會來大戶屋用餐一次，5成把大戶屋當作是日常食（平日用餐，非聚餐）的選擇。大戶屋同時也是外送平台food panda去年日式料理類的第一名。