親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

全家旗下大戶屋拼展店倍增 2020年營收挑戰16億元

2018-06-11 12:46經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

全家（5903）壯大餐飲版圖，宣布旗下引進的日本料理品牌大戶屋將加速展店步伐，目標於2020年店數翻倍，達到全台60家的規模，同時營收規模也將挑戰16億元。全家表示，大戶屋去年營收達8億元，今年在持續展店下，營收估成長兩成，年營收可望逼近10億元大關。

全家國際餐飲董事長吳勝福表示，台灣餐飲市場近年打得火熱，根據連鎖加盟協會統計，4年來增加近300個連鎖品牌，1千個據點。2000年後尤以日本品牌為大宗，舉凡拉麵、烏龍麵、壽司、丼飯等各種業態大舉來台。但台灣大戶屋於民國2012年納入全家便利商店集團的餐飲事業後，店數、單店營收、總營收連續6年成長，不受餐飲市場競爭影響。

全家加速展店，主要是看好熟齡商機。吳勝福表示，台灣甫於今年3月底跨過高齡社會門檻（高齡人口達14%），政府人口推移數據顯示，8年內，65歲以上高齡人口將達20%，邁入超高齡社會。超高齡社會對健康食材、營養均衡的重視及對日式定食的偏好，讓全家決定讓大戶屋加速擴點，同時，以集團力量引進「天和鮮物」世界級好魚、台積電品管規格的「信功豬肉」，用A級食材打造差異化日式定食業態。

據大戶屋內部資料顯示，顧客中有高達2成，每1個月就會來大戶屋用餐一次，5成把大戶屋當作是日常食（平日用餐，非聚餐）的選擇。大戶屋同時也是外送平台food panda去年日式料理類的第一名。

大戶屋目前共計有33家分店，是台灣中店數最多的日本正宗綜合類定食品牌。吳勝福分析品牌客層結構，40至60歲的中熟齡族就占了5成，其次即是粉領有4成。判斷除了口味取勝外，應與大戶屋注重健康、無添加調味與優質食材的特色有關。

大戶屋在台12年連鎖經營下始終堅持「單店料理」，餐點當日新鮮現做，不設中央廚房，...
大戶屋在台12年連鎖經營下始終堅持「單店料理」，餐點當日新鮮現做，不設中央廚房，不用半成品。（照片提供/全家便利商店）
分享

全家便利商店營收餐飲

相關新聞

2222坪！ 微風要在南山廣場開設亞洲最大超市

2018-06-11 12:49

建商轉樂觀 興富發董座：房價沒有理由突然往上

2018-06-11 11:33

影／樂觀看房市 興富發：推案量增百億

2018-06-11 12:47

連假勿疲勞駕駛 高公局：請改搭公共運輸

2018-06-11 12:24

甲山林砸30億蓋售樓總部 祝文宇：改變民眾購屋模式

2018-06-11 11:41

去年業主讓利開紅盤 甲山林：新案消化要以買方為號召

2018-06-11 11:40

甲山林成立售樓總部掀代銷搶客大戰 海悅：暫不跟進

2018-06-11 11:34

台灣房東前進倫敦 3區4區房價合宜易脫手

2018-06-11 10:01

大陸市場丟了 台灣虱目魚丸改前進泰國

2018-06-11 09:03

小資族買法拍屋 6步驟 一次就上手

2018-06-11 09:00

大陸契作歸零 台灣虱目魚「轉向」求生存

2018-06-11 08:18

華研總座專訪／她，帶人帶心 S.H.E一待16年

2018-06-11 01:21

華研總座專訪／簽插畫家 發揮IP價值

2018-06-11 01:21

華研多路並進 做大華人市場

2018-06-11 01:21

經濟書坊／打開疆界 擴大供應鏈

2018-06-11 00:20

管理錦囊／節能省電 由源頭做起

2018-06-11 00:18

趨勢觀察／企業信仰 追求員工整體認同

2018-06-11 00:18

策略經營／康景泰 救火隊長 使命必達

2018-06-11 00:18

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

2018-06-10 18:28

網家5月營收26.58億元 歷來5月最高

2018-06-10 16:38

澳洲蜂蠟翻倍漲 蜂農卻叫若

2018-06-10 13:02

越南寶元傳罷工 寶成：幹部讓員工提早下班

2018-06-10 12:09

吃到飽鍋物進駐三創 主攻愛吃肉年輕客層

2018-06-10 11:38

鐵工出身 林詠翔將大江打造成生物挖礦公司

2018-06-10 09:53

全家首季獲利暴增9成 就靠這座麵包廠

2018-06-08 09:26

虛擬黑卡讓利給熟客 單品業績暴增1.5倍

2018-06-08 08:55

宏森餐飲少了兩大將 如何圓餐飲王國夢？

2018-06-07 11:15

「驚喜」變成「驚嚇」 小確幸變成企業大不幸

2018-06-05 11:10

葡萄王1-5月營收成長近一成 下半年上海產能增加150%以上 拼營收新高

2018-06-08 14:15
看更多

熱門文章

鴻海衝半導體 組跨國大聯盟

2018-06-11 01:17

大陸契作歸零 台灣虱目魚「轉向」求生存

2018-06-11 08:18

小資族買法拍屋 6步驟 一次就上手

2018-06-11 09:00

郭董拚Micro LED 叫陣三星

2018-06-11 01:17

政院端牛肉 金金併擬鬆綁

2018-06-11 00:36

三類陸客減 醫美、觀光受傷

2018-06-11 00:29

友達、晶電 Micro LED闖出成績

2018-06-11 01:17

陸遊戲新政 台廠受惠

2018-06-11 00:03

入境攜帶物品 留意三重點

2018-06-11 01:07

外媒點名勞動條件不佳 鴻海：展開全面調查 有錯就改善

2018-06-10 17:09

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

2018-06-10 18:28

建商轉樂觀 興富發董座：房價沒有理由突然往上

2018-06-11 11:33

陸砍太陽能補貼 台廠急減產

2018-06-11 01:17

外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17

鴻海市值被FII超越 顧立雄：不是我們關切重點

2018-06-11 11:39

聯準會維持緩升息政策 黃金利空出盡

2018-06-11 06:02

大陸市場丟了 台灣虱目魚丸改前進泰國

2018-06-11 09:03

名家觀點／人才持續外流，問題出在哪？

2018-06-11 01:16

南山頂級商辦今開幕 樓高272公尺

2018-06-11 00:23

FII上市次日再封漲停 市值躍A股十強

2018-06-11 11:15

金管會三大方向鬆綁金金併 公股金控不包括在內

2018-06-11 10:40

宏達電 衝刺5G手機開發

2018-06-11 00:03

法稅改革聯盟喚政府「稅」醒了 九成村里長連署

2018-06-10 18:55

金控整併拋誘因 首次投資持股25％門檻擬鬆綁

2018-06-10 23:40

鴻海調度策略 靠大數據撐腰

2018-06-11 01:17

2222坪！ 微風要在南山廣場開設亞洲最大超市

2018-06-11 12:49

電動交通產品夯 5月出口上揚14%

2018-06-10 20:41

生醫新秀 仁新在美大展發光

2018-06-11 01:14

SAS分析之王 深耕AI

2018-06-11 01:17

陸砍補貼波及台廠 部分太陽能廠產能急減3成

2018-06-11 00:00

華研總座專訪／她，帶人帶心 S.H.E一待16年

2018-06-11 01:21

華研多路並進 做大華人市場

2018-06-11 01:21

F公司引資 金管會兩個放寬

2018-06-11 00:34

甲山林砸30億蓋售樓總部 祝文宇：改變民眾購屋模式

2018-06-11 11:41

立院今開臨時會 公司法以政院版為優先

2018-06-11 02:06

SAS總座陳愷新 創新發想 激發戰力

2018-06-11 01:17

交通部所屬第二個整併單位 「鐵道局」揭牌成立

2018-06-11 12:32

網家5月營收26.58億元 歷來5月最高

2018-06-10 16:38

微風百貨進駐南山廣場 拚Q4營運

2018-06-11 00:23

美歐日央行會議登場 ECB政策動向受矚目

2018-06-11 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top