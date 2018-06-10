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搶搭世足熱 吃吧餐廳推「足球漢堡套餐」

2018-06-10 23:14經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

風靡全球的FIFA世界盃足球賽開戰在即，台北西門町意舍酒店為了與廣大足迷們共襄盛舉，位於五樓的吃吧餐廳在球賽舉辦期間，推出美味滿分又超級卡哇伊的「足球漢堡套餐」，現場還搭配消費點餐就享啤酒買一送一優惠，不用親臨比賽現場，在吃吧餐桌上就讓饕客進行一場舌尖上的足球大賽，與好友們共同感受這場席捲全球的足球熱潮。

台北西門町意舍酒店以獨特美式loft工業風格的室裝與輕鬆自在氛圍，長期廣受到時髦的年輕族群喜愛，此次吃吧餐廳針對球賽，推出一系列超級應景的「世界盃足球套餐」其中首推吸睛的漢堡套餐，自製手打的6oz美國自然牛肉漢堡肉，搭配切達起士、蕃茄與生菜等，還有隨餐提供精巧的足球杯可爾必思，一起在小棧板製成的迷你足球場上粉墨登場。

可愛模樣吸引客人瘋狂拿起手機拍照分享，餐廳也提供炸雞翅、燻雞脆薄餅為主的足球套餐版本與世界盃足球賽分享餐多元選擇，價格由新台幣380元起，相當實惠。除此之外，球賽期間消費點餐還可享有啤酒買一送一，也提供多樣足球杯造型的軟性飲料選擇，。

台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳，顧名思義就是一個享受美食，盡情吃吧的地方，距離熙來攘往的捷運西門站僅約五分鐘步行路程，吃吧以本地新鮮蔬果點綴的開放式廚房、分享式交誼桌椅、隔間架上豐富的收藏品、紀念品或書籍等，空間寬敞舒適。

台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳空間寬敞舒適，適合三五好友聚會。圖／業者提供
台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳空間寬敞舒適，適合三五好友聚會。圖／業者提供
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台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳推出「足球漢堡套餐」，現場還搭配消費點餐就享啤酒買一...
台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳推出「足球漢堡套餐」，現場還搭配消費點餐就享啤酒買一送一優惠。圖／業者提供
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