搶搭世足熱 吃吧餐廳推「足球漢堡套餐」

2018-06-10 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



風靡全球的FIFA世界盃足球賽開戰在即，台北西門町意舍酒店為了與廣大足迷們共襄盛舉，位於五樓的吃吧餐廳在球賽舉辦期間，推出美味滿分又超級卡哇伊的「足球漢堡套餐」，現場還搭配消費點餐就享啤酒買一送一優惠，不用親臨比賽現場，在吃吧餐桌上就讓饕客進行一場舌尖上的足球大賽，與好友們共同感受這場席捲全球的足球熱潮。

台北西門町意舍酒店以獨特美式loft工業風格的室裝與輕鬆自在氛圍，長期廣受到時髦的年輕族群喜愛，此次吃吧餐廳針對球賽，推出一系列超級應景的「世界盃足球套餐」其中首推吸睛的漢堡套餐，自製手打的6oz美國自然牛肉漢堡肉，搭配切達起士、蕃茄與生菜等，還有隨餐提供精巧的足球杯可爾必思，一起在小棧板製成的迷你足球場上粉墨登場。

可愛模樣吸引客人瘋狂拿起手機拍照分享，餐廳也提供炸雞翅、燻雞脆薄餅為主的足球套餐版本與世界盃足球賽分享餐多元選擇，價格由新台幣380元起，相當實惠。除此之外，球賽期間消費點餐還可享有啤酒買一送一，也提供多樣足球杯造型的軟性飲料選擇，。