親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

華研總座專訪／她，帶人帶心 S.H.E一待16年

2018-06-11 01:21經濟日報 記者何秀玲／台北報導

若攤開華研旗下歌手名單，S.H.E於2001年出道，三個女生如今各自一片天，16年過去仍在華研；動力火車去年出道20周年，是董事長呂燕清在上華唱片時期合作至今的歌唱團體；林宥嘉以歌唱比賽「超級星光大道》冠軍，在2007年加入華研，已超過十年。能讓歌手藝人願意待在一家唱片公司超過十年，有什麼秘訣？

有人認為，管理企業哲學是「帶人要帶心」。除了董事長呂燕清對藝人的人性化經營，讓歌手可談戀愛和結婚生子，總經理何燕玲把藝人當家人，甚至要當「藝人眼睛、耳朵和鼻子」；華研在台的每場演唱會，她更是親力親為，場場都到，關心藝人的演出狀況，這也讓華研藝人續約率達九成。

何燕玲說，華研的藝人只要做好兩件事，一是把工作做好，二是將自己的生活顧好，這些都顧好了，其他如工作案安排、財務、法務等繁瑣的事，由公司來負責。「對待藝人就像家人一樣，因為光工作時間就比和家人相處時間還多了。」

她說，會讓藝人了解，她是明理的家人，「不要怕員工犯錯，包括藝人，要包容鼓勵取代責備」，何燕玲認為，當藝人沒自信，在舞台表現「太明顯了」，上台前做萬全準備，就是希望在舞台發光發亮，如果沒自信，展現氣場就不一樣。「當著大家面前鼓勵，關門提醒，人才會愈來愈有自信」。

此外，華研在台灣的演唱會，何燕玲每場都到，因為不只能看觀眾反應，還能觀察到其他事情。

除了台灣，大陸重要城市如北、上、廣、成都等，如果是歌手第一次在某個城市演唱，她會親自去感受當地市場的狀況，這也可看出歌手續約率如此高的原因。

華研演唱會結婚

相關新聞

華研多路並進 做大華人市場

2018-06-11 01:21

華研總座專訪／簽插畫家 發揮IP價值

2018-06-11 01:21

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

2018-06-10 18:28

網家5月營收26.58億元 歷來5月最高

2018-06-10 16:38

澳洲蜂蠟翻倍漲 蜂農卻叫若

2018-06-10 13:02

越南寶元傳罷工 寶成：幹部讓員工提早下班

2018-06-10 12:09

吃到飽鍋物進駐三創 主攻愛吃肉年輕客層

2018-06-10 11:38

鐵工出身 林詠翔將大江打造成生物挖礦公司

2018-06-10 09:53

衝循環經濟 台塑上下總動員

2018-06-10 01:21

林堉璘辭世／土地公益信託 挺台灣教育

2018-06-10 01:21

林堉璘辭世／卡位信義區 寫地王傳奇史

2018-06-10 01:21

台塑節水 一滴使用7.3次

2018-06-10 01:21

宏泰林堉璘辭世 享壽83

2018-06-10 01:21

意集當企業軍師 找商業新模式

2018-06-10 01:11

設計X技術 意集顛覆對生活想像

2018-06-10 01:11

致勝心法／領導者必備的四大特質

2018-06-10 01:11

意集設計驅動創新 引爆台灣產業革命

2018-06-10 01:11

兩岸自貿論壇 談創新合作

2018-06-10 00:55

捨特許事業 私募基金搶攻生醫

2018-06-10 00:15

在地產業／找回阿爸米廠 溪頭米堤賣好米

2018-06-09 23:25

台灣地王林堉璘今早辭世 王應傑：不動產業痛失教父級人物

2018-06-09 21:54

莊豐如，一歲就在飯店上班

2018-06-09 01:11

全聯下一步…想併中部連鎖超市

2018-06-09 01:11

全聯出手 以7.9 億買下白木屋

2018-06-09 01:11

六福第三代 莊豐如任董座

2018-06-09 01:11

全家首季獲利暴增9成 就靠這座麵包廠

2018-06-08 09:26

虛擬黑卡讓利給熟客 單品業績暴增1.5倍

2018-06-08 08:55

宏森餐飲少了兩大將 如何圓餐飲王國夢？

2018-06-07 11:15

「驚喜」變成「驚嚇」 小確幸變成企業大不幸

2018-06-05 11:10

葡萄王1-5月營收成長近一成 下半年上海產能增加150%以上 拼營收新高

2018-06-08 14:15
看更多

熱門文章

影／酸陳美伶德國冷氣說 網諷：鐵皮屋成節能烤雞大國

2018-06-10 11:06

外媒點名勞動條件不佳 鴻海：展開全面調查 有錯就改善

2018-06-10 17:09

越南寶元傳罷工 寶成：幹部讓員工提早下班

2018-06-10 12:09

鐵工出身 林詠翔將大江打造成生物挖礦公司

2018-06-10 09:53

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

2018-06-10 18:28

法稅改革聯盟喚政府「稅」醒了 九成村里長連署

2018-06-10 18:55

吃到飽鍋物進駐三創 主攻愛吃肉年輕客層

2018-06-10 11:38

國際財經市場 未來一周展望

2018-06-10 13:02

亞馬遜坦承代工廠富士康 非法雇用勞工

2018-06-10 13:02

離岸風場維運碼頭 雲林爭取落腳箔子寮

2018-06-10 12:55

油價11日降0.2元 後續關注川金會與OPEC會議

2018-06-10 12:55

電動交通產品夯 5月出口上揚14%

2018-06-10 20:41

網家5月營收26.58億元 歷來5月最高

2018-06-10 16:38

兩岸財經 本周行事曆

2018-06-10 13:02

澳洲蜂蠟翻倍漲 蜂農卻叫若

2018-06-10 13:02

三類陸客減 醫美、觀光受傷

2018-06-11 00:29

我發展醫材生態聚落 賴揆：全力支持

2018-06-10 21:37

宏達電 衝刺5G手機開發

2018-06-11 00:03

雲品「頤璽」宴會廳10月營業 營收添動能

2018-06-10 21:53

金管會提醒 買保險可善用保險業公開資訊觀測站

2018-06-10 14:04

富邦投信ETF資產規模 突破千億大關

2018-06-10 23:59

陸遊戲新政 台廠受惠

2018-06-11 00:03

鴻海衝半導體 組跨國大聯盟

2018-06-11 01:17

外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17

友達、晶電 Micro LED闖出成績

2018-06-11 01:17

郭董拚Micro LED 叫陣三星

2018-06-11 01:17

學者看本周經濟指標／歐工業生產將下滑

2018-06-11 00:03

政院端牛肉 金金併擬鬆綁

2018-06-11 00:36

鴻海調度策略 靠大數據撐腰

2018-06-11 01:17

陸砍太陽能補貼 台廠急減產

2018-06-11 01:17

華研多路並進 做大華人市場

2018-06-11 01:21

期交所防洗錢 啟動宣導

2018-06-11 00:04

前五月刷卡額 估衝破兆元

2018-06-11 00:23

南山頂級商辦今開幕 樓高272公尺

2018-06-11 00:23

F公司引資 金管會兩個放寬

2018-06-11 00:34

認購創櫃板股票 24小時不打烊

2018-06-11 00:03

金控整併拋誘因 首次投資持股25％門檻擬鬆綁

2018-06-10 23:40

前瞻新資本市場論壇／新金融潮流 產官學談新投資

2018-06-11 00:32

華研總座專訪／她，帶人帶心 S.H.E一待16年

2018-06-11 01:21

立院今開臨時會 公司法以政院版為優先

2018-06-11 02:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top