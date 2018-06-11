華研總座專訪／她，帶人帶心 S.H.E一待16年

2018-06-11 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



若攤開華研旗下歌手名單，S.H.E於2001年出道，三個女生如今各自一片天，16年過去仍在華研；動力火車去年出道20周年，是董事長呂燕清在上華唱片時期合作至今的歌唱團體；林宥嘉以歌唱比賽「超級星光大道》冠軍，在2007年加入華研，已超過十年。能讓歌手藝人願意待在一家唱片公司超過十年，有什麼秘訣？

有人認為，管理企業哲學是「帶人要帶心」。除了董事長呂燕清對藝人的人性化經營，讓歌手可談戀愛和結婚生子，總經理何燕玲把藝人當家人，甚至要當「藝人眼睛、耳朵和鼻子」；華研在台的每場演唱會，她更是親力親為，場場都到，關心藝人的演出狀況，這也讓華研藝人續約率達九成。

何燕玲說，華研的藝人只要做好兩件事，一是把工作做好，二是將自己的生活顧好，這些都顧好了，其他如工作案安排、財務、法務等繁瑣的事，由公司來負責。「對待藝人就像家人一樣，因為光工作時間就比和家人相處時間還多了。」

她說，會讓藝人了解，她是明理的家人，「不要怕員工犯錯，包括藝人，要包容鼓勵取代責備」，何燕玲認為，當藝人沒自信，在舞台表現「太明顯了」，上台前做萬全準備，就是希望在舞台發光發亮，如果沒自信，展現氣場就不一樣。「當著大家面前鼓勵，關門提醒，人才會愈來愈有自信」。

此外，華研在台灣的演唱會，何燕玲每場都到，因為不只能看觀眾反應，還能觀察到其他事情。

除了台灣，大陸重要城市如北、上、廣、成都等，如果是歌手第一次在某個城市演唱，她會親自去感受當地市場的狀況，這也可看出歌手續約率如此高的原因。