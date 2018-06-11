華研總座專訪／簽插畫家 發揮IP價值

2018-06-11 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



問：今年華研對於旗下插畫家規劃如何？另外運動經紀方面，曾和詹詠然姊妹合作，以及去年底簽下桌球運動員江宏傑，今年是否還有其他計畫？

答：我們簽插畫家，不希望他們只是畫圖工具，而是讓每張圖作可「角色經營」，我們則是角色經紀，為其量身打造，讓這些插畫角色可產生高價值和影響力，不會做一次就沒了，

今年新簽插畫家「子凡」，通常我們都會看插畫家是否願意出來露面，筆下角色還可以做玩偶。我們旗下爽爽貓和馬來貘創造的IP內容，就能做出許多授權商品，今年全球首場「來貘黑白亂跑」的路跑，將於今年10月6日於台北登場，吸引許多路跑者參加。

馬來貘跟爽爽貓在日本亦有不錯發展，他們都有經營日本臉書，這些角色質感不錯，也都擁有許多粉絲。

我們幫這些插畫角色目前談了很多案子，其中包括主題餐廳，也有飯店要洽談合作。

未來我們還會合作運動經紀，持續爭取與運動員合作，華研不會幫運動員安排賽事，但他們如有運動以外要做的規劃，或對娛樂產業有興趣，我們可以幫他們探索和研究，因為隔行如隔山，運動員變成藝人也是重新開始。去年底我們簽下江宏傑，他目前重心是比賽，不過陸續也接到不錯代言，之後還可觀察可往哪發展。

問：華研去年推出 S.H.E 16周年復刻紀念卡帶組《小時帶S.H.Es in style》，今年再推出黑膠，公司今年對於實體唱片的規劃為何？

答：去年卡帶組銷售狀況不錯，為了生產卡帶，還特地找還有生產卡待機的公司。去年我們做限量發行，即使卡帶已不流行，也沒有優質的音質，歌迷們依然想要擁有那些產品；因為卡帶組對歌迷來說是收藏和紀念性質居多，因為那是經典。

今年推出黑膠，除了動力火車，也有林宥嘉和田馥甄等人的唱片，因為黑膠音質帶給聽眾溫暖的感覺，大封面也醒目，這是針對某些收藏者提供一種選擇，亦是維繫消費者感情的方式之一。