華研多路並進 做大華人市場

經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導 2018-06-11 01:21





華研音樂為台灣第一家娛樂文創產業上櫃公司，主要業務包括流行音樂製作及發行、著作權授權以及藝人演藝經紀等。

華研音樂總經理何燕玲表示，外界常常將演唱會次數估算公司營收來源，這樣的估算並不完全正確，因為公司還有其他重要業務來源。下半年公司營運仍多采多姿，演唱會部分旗下動力火車年底將到上海、北京演出，營收可望增溫；運動經紀業務去年底簽下江宏傑，今年接下不錯的代言，將再爭取其他運動員合作；她強調，鑒於過去成功打造S.H.E的經驗，公司仍會積極栽培新人，「五年後一定有下一位站上小巨蛋的歌手」。以下為何燕玲專訪紀要： 華研小檔案、未來營運展望、近三年營運 圖／經濟日報提供 分享 facebook

兩岸育樂商機大

問：以華研營收占比最高的演藝經紀來看，其中近三年演唱會場次2017為42場，2016年28場，2015年9場，今年上半年約7場，若今年不超過20場，其實這四年場次變化頗大，法人經常將演唱會場次與營收做連結，華研舉辦演唱會的考量為何？

答：以演唱會場次和營收做連結，並不精準，場次少，但有可能某場次在戶外體育場，觀看人數達3萬人，產生的影響，可能就超過三場各1萬人的演唱會。

演唱會具有廣大宣傳效果，又能讓歌手與歌迷進行近距離情感交流，公司還是會持續舉辦下去；公司主要是看作品及內容開發的狀況來安排演唱會，若有精彩的內容，絕對希望多辦幾場。

另外，影響演唱會舉辦的一個重要因素，是場館取得，要看是否有夠多場館能舉辦演出。以今年來說，像上海許多場館都在整修，其中有劇院可容納8,000人，整修完將能容納更多人；台北流行音樂中心將來完工，都會促使演唱會更蓬勃。

演唱會除了在台灣市場，大陸市場也愈來愈成熟，因為市場需要培養。大陸可演出的城市也愈來愈多，因人們收入提高，對於休閒育樂需求會愈來愈高。

幾年前成都被視為休閒旅遊城市，以觀光旅遊為主，現在成都反而是演唱會的一線城市，能創造出很高的票房。

歌手一次巡演兩年，長則兩年半都是常有的事。公司將專注在作品的開發，演唱會才能水到渠成；像英美藝人都是推出新專輯、新歌曲，才開始進行巡迴演唱會，一路幫自己推廣專輯，粉絲也能聽到新歌。

舉辦演唱會，是以「是否不斷地推出新歌新作」，這才是重要指標。田馥甄今年3月推出新單曲「愛了很久的朋友」為搭配劉若英首次執導「後來的我們」電影插曲，接著4月搭配大陸電視劇「溫暖的弦」主題曲，累積的歌曲要有一定數量，未來要推出演唱會巡演，才能讓歌迷感受歌手誠意。

演唱會規模可大可小，但因人工和設備運輸費用都有調漲，大的不見得賺錢；舉辦演唱會最重要的目的，是地面推廣活動，歌手要去很多城市；我們也必須不斷經營藝人，持續推出不同單曲或是專輯，讓藝人在市場是活水。

我們深知「內容為王」，今年3月與大陸音樂網易雲簽授權合作，這種平台就像一條高速公路，若都沒車子在上面跑，就沒辦法收到錢，我們有好的音樂內容，就要找到好的高速公路，送到消費者手上，如此才有後續的演唱會和真人秀。

提高好歌傳唱度

問：華研舉辦演唱會歌手常出現田馥甄、動力火車、林宥嘉等人，請聊聊華研在培養未來新星的想法？未來五年內華研是否可能出現下一個林宥嘉、田馥甄和S.H.E？

答：我認為，巨星出現需要有好歌，因為「歌曲還是一切」，我們目前旗下新星有文慧如和閻奕格等人，這些創作型藝人必須不斷累積好歌，至少要累積五首以上，才能在大型場館辦演唱會，除了積累，歌曲也要有傳唱度，所以華研很在乎歌曲的質感。

這幾年載體一直改變，從CD到數位音樂，以前猛打廣告就能宣傳唱片，現在要做新人和紅一首歌很不容易，公司為求長期經營，不會求讓歌手快紅，而是善用不可逆的新媒體和自媒體趨勢，不過依然要回到唱片本身，歌手必須做出有價值和具傳唱度的作品，對的產品和作品會讓很多人看到。

另外，要讓新人紅，除了在台灣，到大陸作宣傳是必要關鍵，需要花更多時間在大陸做地面推廣和宣傳，因為大陸是相對大的市場，如果歌曲無法獲得當地人的肯定，就很難紅，所以要跟別的歌手比，還是要回歸比音樂本身。大陸之外，未來新加坡、馬來西亞、北美和澳洲都要去，歌手要做大華人市場，尋找找更多合作契機，不能只是台灣而已。

我有信心，華研在五年後一定會有下一位站上小巨蛋的歌手。

控制藝人曝光量

問：華研旗下藝人近年來紛上大陸實境秀，也能為公司帶來收入，請問為藝人篩選標準為何？

答：公司沒舉辦專場演唱會期間，藝人也會去參加許多音樂季的表演，例如田馥甄就參加許多音樂節和商業活動。公司上櫃是希望永續經營，而不是短期獲利，我們不能把很多事情用到盡，要回歸基本面，要把藝人經營好，把內容做好，才能立於不敗之地，就算真人秀，也要控制藝人曝光量，不能過度消費。

不是每位藝人都可以做演唱會、真人秀，要按照藝人特質「因材施教」。以演出為主的歌手，要的是歌唱舞台，無論是1萬位或800位觀眾，他們只希望好好唱歌，表現其他領域就不擅長。以田馥甄來說，挑選真人秀要選擇適合她的音樂類型，因此之前她在大陸節目「夢想的聲音」有亮眼表現。

林宥嘉也是演出型藝人，去年他參加大陸節目「蒙面歌王」，翻唱劉若英的「成全」，讓他在大陸再度聲名大噪。我們必須幫藝人選擇合適節目，才能讓幫他們加分，而不是扣分，除了一般電視節目，也有許多網路真人秀的邀約。