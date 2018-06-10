台塑節水 一滴使用7.3次

2018-06-10 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



氣候異常，梅雨遲未報到，南部用水拉緊報，廠商高度憂心限水夢魘，石化龍頭台塑集團近年力拚節水有成，運用循環經濟技術讓「一滴水重複使用7.3次」，一年節水量達1.23億公噸，相當於23座寶山水庫，躋身全台名列前茅的省水大戶。

台塑集團在總裁王文淵領軍下，近年衝刺綠色循環經濟，鑑於台灣水資源稀缺，節水為重要一環，近年集團投入84.3億元完成節水改善方案達2,690件，每年省水1.23億公噸，相當於23座寶山水庫儲水量及134.9萬人一年用水量，成果亮眼，特別是麥寮園區達到一滴水重複使用7.3次，相較台積電一滴水平均用4.5次，日月光三次，其節約量堪稱是電子大廠的一倍。

台塑麥寮用水主要來自集集攔河堰，該地水資源不足，王文淵很早就體認到省水、節水的重要。台塑表示，主要作法分三大方向，首先是選用先進省水設備，在製程中減少水消耗；另則是將排出廢水運用薄膜技術重複利用，如麥寮廠區回收比例達20%；最後為集團近年力推的雨水回收。

台塑廢水回收成果卓著，關鍵策略是落實水的分級使用，絕不讓水「高階低用」，如蒸餾水、RO逆滲透水絕不會用來清洗地板；又如廠內冷卻塔排出的冷卻水，儘管有部分雜物累積，但對廠內某些生產點仍是「好水」，可運用在廢棄洗滌等各環節，重複使用。