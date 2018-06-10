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中和新耐震廠辦

意集當企業軍師 找商業新模式

2018-06-10 01:11經濟日報 記者吳苡辰／台北報導

意集設計（DreamVok）聚焦於高齡化的創新產品跟服務，對於未來的發展目標，執行長楊振甫表示，第一、將持續以顧問的身分，參與專案合作；第二則是共同開發，以分潤的商業模式，開擴新的發展方向。

專案合作模式在工研院時期便已開始，至今已參與達350個專案，遍及醫療、房仲、金融等產業；而共同開發模式為DreamVok目前正在洽談的新的商業模式，同樣專注在與高齡相關面向，且服務內容涵跨旅遊、工作、健康照顧等，最快今年底可推出。

對於DreamVok的優勢，楊振甫表示，雖然政府推動長照政策，但很大的一部分，還是必須自理，而根據統計數據，高齡者愈來愈多，市場有此需求，而DreamVok一直以來以高齡化作為研究核心，並聚焦在高齡化的創新產品跟服務，對高齡與熟齡的了解、使用行為、相關技術運用具有豐富經驗，並以創新顧問的角色，孵化更多創新，這是市場上少見的。

DreamVok的客戶範疇廣泛，不僅含括各產業，也包含企業與個人，不論是電子客戶、旅遊、服務產業都在客戶範圍，楊振甫指出，未來「高齡市場」的想像很大，這十年將是很大的機會點， DreamVok將持續專注在「高齡相關」服務，未來將無縫接軌到高齡市場。楊振甫認為，「高齡市場」比的不一定是速度，且重質不重量，獲勝關鍵將在於「對於未來的想像」，要如何維持團隊的熱情與想像，用堅持與勇氣來面對未知的未來，且以結合設計與科學的方法一同前進。

楊振甫指出，目前相關市場上的顧問公司幾乎沒有從大公司出來的，而DreamVok擁有工研院技術優勢，若有技術開發需求，還可向工研院討論研發。

DreamVok與保德信人壽合作「退休市場保險創新服務設計」，搜集國內官方統計、國外趨勢報告與客戶分群體驗分析，歷經十個月後整理出符合台灣社會50+（意指50歲以上）族群的第二人生「生活風格九大面向」，開發出「第二人生設計工具包」。

高齡化工研院

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