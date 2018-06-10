設計X技術 意集顛覆對生活想像

2018-06-10 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ／台北報導



DreamVok執行長楊振甫 分享 facebook 意集設計（DreamVok）是工研院成立的第一家創新設計顧問公司，有別於過去工研院以技術為導向，DreamVok更重視在「設計與技術」的完美結合，以期帶給大眾最美好的使用經驗。

主要負責公司管理與決策、專案指導的楊振甫指出，現在企業的創新道路上，為了爭取消費者目光，沒日沒夜投入資源研發。然而消費者愈趨挑剔，且強調高度客製化的需求下，造成產品生命周期大幅縮短、愈來愈難差異化。楊振甫說，創新應該是要追求「更有效地創造價值」的契機，也是台灣產業轉型所需要的。

DreamVok目前共有六位正職員工，共同創辦人除楊振甫外，包含技術總監伍志翔、品牌總監呂承慧、資深服務設計師楊芷涵、資深服務設計師黃昱豪共五人。

伍志翔具有機械工程與服務設計背景，希望藉由設計實踐美好的事情，提升生活的各種品質與體驗，為社會正面的價值。

呂承慧負責公司品牌管理及公關事務、專案執行、設計資源整合，其具有財務行銷背景，但從學生時期持續進行美術創作，認為「設計美學」可以改變社會、生活的能量而投身設計產業。

黃昱豪負責工作服務設計、設計研究、創意發想引導規劃，將專案前後脈絡分析清楚並搭配圖像化清楚呈現，規劃與帶領過多場產業及社會設計工作坊。

楊芷涵負責公司營運與財務、設計研究。她大學主修戲劇與導演專業，並曾於北京大學修習電影藝術相關課程，於業界擔任服務設計師資歷超過四年，曾任職銀行、房仲產業服務設計師，後於工研院主導技術研發、金融、旅遊等大型服務設計專案。