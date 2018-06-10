林堉璘辭世／卡位信義區 寫地王傳奇史

2018-06-10 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



宏泰企業機構創辦人林堉璘20多年前潛進信義計畫區、大直、敦化北路購地，如今帳面看得到的資產價值至少2,000億元，封為全台「鑲金土地公」不為過，且不少土地只租不賣或尚未開發，讓這一部地王傳奇史持續上演中。

林堉璘最為市場津津樂道的，就是握有逾萬坪信義計畫區大面積精華土地，包括ATT 4 Fun、威秀影城、NEO 19、宏泰交易廣場一號與二號等，且1986年間宏泰僅以每坪10萬至16萬元價格取得。與同為信義區三大地主的新光、國泰兩大人壽以每坪100多萬至200多萬元入手價相比，林堉璘獵地眼光相當精準。

至於民生東路、敦化北路兩棟宏泰世界大樓、宏泰金融大樓，土地合計達4,023坪，目前全棟大樓出租中。市場推估，區域每坪土地行情為800萬至900萬元以上，兩棟大樓市值估至少350億元。

大直方面，林堉璘也握有近7,000坪土地，當初看準政府著手規劃基隆河截彎取直時間點、以每坪2萬元出手，如今大獲全勝。目前土地出租予愛買、典華婚宴廣場、薇閣精品旅館，年租金收益上億元。

另外，宏泰集團旗下還握有商辦大樓「捷四」捷運共構案，市值估達120億元，新莊、基隆、淡水也有市值破300億元以上可開發土地，總計林堉璘手中「看得到」的土地資產逾10萬坪、價值逾2,000億元。

值得注意的是，宏泰集團近年大舉進入淡水獵地6萬至7萬坪，當初每坪取得成本僅12.15萬元，在政府拍板通過淡海輕軌捷運線下，區域內每坪土地行情站上40萬、50萬元以上；林堉璘看中有潛力的土地資產，就大舉買進，且只進不出、只租不賣長期持有的毅力和耐力，無人能及，這一部台灣地王獵地傳奇史雖因林堉璘辭世畫下句點，不過旗下土地資產持續活用，且旗下市值逾千億元信義計畫區精華土地全數交付公益信託，對社會的貢獻持續發酵擴大中。