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宏泰林堉璘辭世 享壽83

2018-06-10 01:21經濟日報 記者陳美玲／台北報導

台灣地王暨宏泰企業機構創辦人林堉璘昨日在家中安詳辭世。 （本報系資料庫）
台灣地王暨宏泰企業機構創辦人林堉璘昨日在家中安詳辭世。 （本報系資料庫）
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台灣地王暨宏泰企業機構創辦人林堉璘昨（9）早7時許在家中安詳辭世，享壽83；宏泰機構昨晚證實此事，不過目前尚未決定是否舉辦告別式；林堉璘么子暨凱越建設董事長林鴻森僅低調表示，「感謝各界關心，家父走得很安詳。」

宏泰企業機構昨日發表聲明稿指出，宏泰企業機構及公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金創辦人林堉璘昨早7時許，在家中安詳辭世，享壽83；由於現階段創辦人家屬在治喪期間，後續是否舉行公開告別式，目前仍未決定。

經濟日報提供
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「三重幫」核心人物林堉璘，擁有三房妻子、五子四女，其中元配林陳寶月育有三子四女，長子林鴻彬、次子林鴻熙、三子林鴻南；林堉璘二房兒子為林鴻基，三房獨子林鴻森；其中作風犀利、企圖心強的林鴻南，霸氣性格跟父親最像，去年林鴻森卸下宏盛建設副董一職後，大房三子林鴻南等同於宣告全面接掌宏泰企業機構，成為集團接班人。

目前林堉璘長子林鴻彬，對於公司事務幾乎不過問，也很少參與；次子林鴻熙負責中國寧波業務；林堉璘二房兒子林鴻璋（原名林鴻基）則自行創業，開設暉騰建設。么子林鴻森則專心投入在自己的事業－凱越建設上。

2004年林堉璘退居幕後， 2013年林堉璘經歷胃部重大手術，一直休息養生，不過心繫台灣教育的他，在2015年設立「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」，希望運用公益基金幫助國家提升人才競爭力。

宏泰手術養生

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