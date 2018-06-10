親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

林堉璘從碾米廠到台灣地王 財產信託做公益

2018-06-10 02:10中央社 台北9日電

宏泰企業機構創辦人林堉璘今晨辭世，享壽83歲。有「台灣地王」之稱的林堉璘從碾米廠起家，靠著精準獵地眼光，擁有大批土地資產，80歲將名下財產信託成立公益基金會，資助向學，成為美談。

宏泰企業機構創辦人林堉璘西元1936年出生於新北市蘆洲水湳，是家中第二個男孩，自幼年看著父親林建生四處行善、回饋鄉里，啟發了他誠信、思源的價值觀。

林堉璘24歲那年在台北市八德路經營碾米廠，每天清晨6時就出門挑米，勤奮踏實的工作態度奠定後來經營企業的良好基礎。

林堉璘與哥哥林堉琪、弟弟林榮三於1964年共同創辦宏國建設，進入建築營造業，林堉琪是宏國關係企業的創辦人，林堉璘創立宏泰集團，林榮三則是聯邦集團及自由時報的創辦人，後來兄弟各自創業發展，3人均是台灣知名商幫「三重幫」成員。

1975年，林堉璘創立的宏泰建設正式營運，並在建築業界站穩腳步至今。他的兒女們至今仍多在建築界，較為人知的是大房三子林鴻南，除了全面主掌金融核心事業外，也一統宏泰建設及宏盛建設(2534)等建設事業體；林堉璘的女婿許東隆則為展悅建設董事長。

林堉璘在大台北地區擁有大批土地資產，從1984年至1989年間，台北市進行土地重劃，林堉璘在台北市各地大量購入多筆土地，其中以信義計劃區的投資最大。從早年信義區還是稻田時，到日後地價高漲，今天威秀影城、NEO 19、ATT 4FUN等商用土地約逾萬坪，土地資產價值難以計數，房地產界無不佩服林堉璘獵地眼光精準。

宏泰集團的宏盛建設為股票上市公司，曾興建過台北市許多著名豪宅，包括大直的帝景水花園、仁愛建國南路口的宏盛帝寶，以及在忠孝東路五段的信義帝寶等；其中宏盛帝寶有6大棟，從18樓到28樓不等，坪數多為160坪到260坪，總戶數僅168戶，已經是台北市豪宅的指標。

林堉璘本著「取之於社會，用之於社會」的精神，在80歲時將名下財產捐出公益信託，成立「林堉璘宏泰教育文化公益基金」，幫助有志學子、推廣教育，並以文化、慈善、醫療等為目的，捐助或贊助相關團體。

與林堉璘相識30餘年的宏盛建設董事長林新欽告訴中央社記者，林堉璘早年從輾米廠、扛米一路辛苦起家，後來50、60年代才跟著親戚一起從事房地產，一路從三重、新莊、板橋、台北市信義區、大直、汐止一帶買地。

林新欽指出，林堉璘早在1年多前已不太過問集團內事務，但是他的毅力非常強韌，仍堅持自己當年的承諾，將財產信託，並成立教育文化公益基金，從事許多公益事業，但卻十分低調，他的風範足以為年輕一輩效法學習。

宏泰帝寶

相關新聞

宏泰林堉璘辭世 享壽83

2018-06-10 01:21

衝循環經濟 台塑上下總動員

2018-06-10 01:21

林堉璘辭世／土地公益信託 挺台灣教育

2018-06-10 01:21

林堉璘辭世／卡位信義區 寫地王傳奇史

2018-06-10 01:21

意集當企業軍師 找商業新模式

2018-06-10 01:11

設計X技術 意集顛覆對生活想像

2018-06-10 01:11

致勝心法／領導者必備的四大特質

2018-06-10 01:11

意集設計驅動創新 引爆台灣產業革命

2018-06-10 01:11

兩岸自貿論壇 談創新合作

2018-06-10 00:55

捨特許事業 私募基金搶攻生醫

2018-06-10 00:15

在地產業／找回阿爸米廠 溪頭米堤賣好米

2018-06-09 23:25

台灣地王林堉璘今早辭世 王應傑：不動產業痛失教父級人物

2018-06-09 21:54

宏泰企業創辦人林堉璘辭世 享壽83歲

2018-06-09 20:48

台中柳川廢棄大樓 台灣金聯擬改造為飯店

2018-06-09 17:49

抗暖化 內政部：民間綠建築興建比例創新高

2018-06-09 14:38

AIT內湖新館將落成 區域房市止跌轉型

2018-06-09 13:42

裕民航打造鐵礦砂巨輪 徐旭東：創造三贏

2018-06-09 12:13

無人機助監控高樓施工品質 大陸工程扮先鋒

2018-06-09 11:22

莊豐如，一歲就在飯店上班

2018-06-09 01:11

全聯下一步…想併中部連鎖超市

2018-06-09 01:11

全聯出手 以7.9 億買下白木屋

2018-06-09 01:11

六福第三代 莊豐如任董座

2018-06-09 01:11

自動化工業展 商機上看10億

2018-06-09 00:56

美利達5月合併營收年增逾4成

2018-06-08 23:01

全家首季獲利暴增9成 就靠這座麵包廠

2018-06-08 09:26

虛擬黑卡讓利給熟客 單品業績暴增1.5倍

2018-06-08 08:55

宏森餐飲少了兩大將 如何圓餐飲王國夢？

2018-06-07 11:15

「驚喜」變成「驚嚇」 小確幸變成企業大不幸

2018-06-05 11:10

葡萄王1-5月營收成長近一成 下半年上海產能增加150%以上 拼營收新高

2018-06-08 14:15
看更多

熱門文章

合併大眾銀員工離職潮 元大銀9分行暫停營業

2018-06-09 13:12

宏泰企業創辦人林堉璘辭世 享壽83歲

2018-06-09 20:48

併大眾銀人力緊暫停9分行 元大金：努力調整

2018-06-09 14:17

台灣地王林堉璘今早辭世 王應傑：不動產業痛失教父級人物

2018-06-09 21:54

台電導入大數據 目標1年內跳電減少9%

2018-06-09 13:48

AIT內湖新館將落成 區域房市止跌轉型

2018-06-09 13:42

陸太陽能新政策 台廠剉在等

2018-06-09 13:40

裕民航打造鐵礦砂巨輪 徐旭東：創造三贏

2018-06-09 12:13

台中柳川廢棄大樓 台灣金聯擬改造為飯店

2018-06-09 17:49

太陽能新政策沒緩衝期 越依賴陸廠訂單傷越重

2018-06-09 13:40

電支金融消費爭議 Q1爆首宗申訴案件

2018-06-09 14:29

金融電信碰不得 私募基金改買台灣之光

2018-06-09 21:57

影／信用卡綁定App刷條碼 發票存入雲端

2018-06-09 18:03

無人機助監控高樓施工品質 大陸工程扮先鋒

2018-06-09 11:22

綠能融資開放沒甜頭 美系銀行爭擴大放寬分行客戶條件

2018-06-09 21:57

林堉璘從碾米廠到台灣地王 財產信託做公益

2018-06-10 02:10

抗暖化 內政部：民間綠建築興建比例創新高

2018-06-09 14:38

投資人注意 明越資本邀新創團隊分享未來展望

2018-06-09 23:11

台幣走貶…恐變雙面刃

2018-06-10 00:05

宏泰林堉璘辭世 享壽83

2018-06-10 01:21

2018心安盃公益籃球賽火熱開打

2018-06-09 21:54

觸控雙雄卡位 搶iPhone新單

2018-06-10 01:21

「她經濟」崛起 信用卡搶商機

2018-06-10 02:39

林堉璘辭世／卡位信義區 寫地王傳奇史

2018-06-10 01:21

運動熱 帶旺大螢幕商機

2018-06-10 01:21

蘋果傳砍單 分析師質疑

2018-06-10 01:21

價格降到甜蜜點…4K百吋商品 換機潮湧現

2018-06-10 01:21

林堉璘辭世／土地公益信託 挺台灣教育

2018-06-10 01:21

可成 投資再生能源基金

2018-06-10 01:21

核四燃料束送美保管 台電：因台灣沒拆解能力

2018-06-10 00:13

仿效台積 3D列印醫材設練兵場

2018-06-10 00:57

台塑節水 一滴使用7.3次

2018-06-10 01:21

匯市最前線／台幣走勢…盯Fed動向

2018-06-10 00:05

小資族女生 愛赴日旅遊

2018-06-10 00:00

女性持卡人月刷452萬筆…遠高於男性

2018-06-10 00:00

觸控雙雄Q3產能利用率 有望攀升

2018-06-10 01:21

3D列印醫材 南科打造「夢想練兵場」

2018-06-09 23:50

3D列印 下波看好進軍航太

2018-06-09 23:59

不應獨厚綠能 美系銀行爭放款鬆綁

2018-06-10 00:16

衝循環經濟 台塑上下總動員

2018-06-10 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top