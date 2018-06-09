影／超商開起健身房複合店 專家分析策略布局是？

2018-06-09 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



瞄準國人運動風潮帶起的商機，

有連鎖超商直接在店面二樓，

開設健身房，

樓下商店則設立運動相關用品專賣區，

這樣的策略，

會為超商帶來那些效益？

來聽聽專家怎麼說。