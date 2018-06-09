六福第三代 莊豐如任董座

2018-06-09 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



六福新任董事長莊豐如。 報系資料照 分享 facebook

六福旅遊集團世代交替，董事會昨（8）日一致通過，推舉創辦人孫女、執行長莊豐如董事擔任董事長；董事長莊村徹則在完成公司世代領導後，仍然擔任董事，繼續傳承經驗給下一代，意味著六福集團第三代正式掌舵。

對於接任董事長，莊豐如昨晚接受採訪時表示：「我們會秉持一路走來的堅持：創新服務、感動體驗，努力變革創造新價值！」

六福旅遊集團以飯店業起家，創辦人為莊福，現任六福旅遊集團總裁莊秀石是莊福的三子，董事長莊村徹為莊福的長子，莊豐如則是莊秀石的獨生女。

目前六福集團旗下共有飯店、遊樂園、餐飲等事業，不過近幾年國內飯店市場競爭非常激烈，該公司營運較為辛苦，旗下最為知名的六福皇宮因租金過高，已宣布年底熄燈。

不過，該動作被業界譽為「最好的選擇」，可望降低六福的租金成本，改將重心移往近年積極打造的南港六福萬怡酒店，在莊豐如擔任執行長期間，由她操盤啟動積極轉型因應市場變化。

說起六福集團的創立過程，以及六福莊家的接班史，要從六福客棧談起。六福客棧是六福莊家的「起家厝」，某年莊福與辜振甫、林熊祥等三五好友打牌時，聊到台灣觀光業發展，大家認為台灣缺少高級飯店，很難推動觀光，於是莊福決定，要替台灣打造一個一流飯店，這是六福客棧的起源。

六福客棧當年是全台數一數二的高檔飯店，曾經帶動飯店業的時髦，所有服務生穿著量身訂做的中式旗袍或雅士西裝，門僮穿著功夫裝、酒吧服務人員的制服甚至是肚兜，在當時也蔚為轟動，也是不少名人來此聚會，名作家白先勇也是常客。

莊福當年規劃飯店事業，子女們都扮演開疆闢土的左右手，又以老三莊秀石出力最大。莊秀石自政大新聞系畢業後原想辦雜誌，最後卻在24歲接下六福客棧總經理。1992年莊福突逝，莊秀石臨危受命接任董事長，穩住公司營運後，1994年功成身退，將董座一職交由莊福長子莊村徹任，莊秀石任總裁兼總經理，負責集團實際營運。2004年莊秀石卸任總經理，由獨生女莊豐如接任。六年級生的莊豐如，是六福莊家第三代中年紀最小的么女，經過14年的鍛鍊，正式成為六福集團新掌門人。