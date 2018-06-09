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全聯出手 以7.9 億買下白木屋

2018-06-09 01:11經濟日報 記者李至和高行／台北報導

全聯福利中心昨（8）日宣布以7.92億元收購景岳旗下的白木屋。 圖／取自白木屋W...
全聯福利中心昨（8）日宣布以7.92億元收購景岳旗下的白木屋。 圖／取自白木屋White-Wood-House粉絲團
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全聯福利中心昨（8）日宣布以7.92億元收購景岳旗下的白木屋，品牌保留，據了解，董事長林敏雄欲擴大旗下烘焙事業規模，買下白木屋的工廠後，將可由現有現烤市場延伸至甜點產品線，明年麵包店有望衝破百家。

全聯原本麵包事業是與日本阪急BAKERY合作，已一年多，目前僅有20家店銷售與阪急BAKERY技術合作的現烤麵包，冷凍麵糰由日本進口，持續針對麵包口味、價格精進，已經到了可以向上布局供應鏈的階段，開始布建冷凍麵糰與烤焙廠，朝烘焙上游布局時機成熟。

原本全聯內部規劃在五股生鮮廠旁自設一座冷凍麵糰廠，在各地設小型烤焙廠，但白木屋宣布結束營業後，景岳開始在市場接觸買家，林敏雄得知消息隨即透過關係與景岳接觸，原本要自行建廠的計畫有了新的轉機，直接買進具有食品廠規格的白木屋，等於加快布局烘焙供應鏈速度，現烤麵包店數由20家擴充至百家，明年有機會落實。不過，全聯收購只買下公司、工廠、品牌等，並不包含目前通路。

烘焙產品目前占全聯營收比重僅如小小兵，包括機製麵包、現烤麵包、甜點等全年業績規模約20億元，以全聯營收達1,100億元來看，未來要成長的空間還相當大；而且收購白木屋並非與日方合資共購，而是由全聯獨資收購，資產土地都握在自己手中，更看出林敏雄這盤生意經打得精采。

目前全聯烘焙產品中賣得最好的吐司，在價格取勝下，光是白土司一年就可以賣掉300多萬條，小型餐飲店都會來全聯買吐司，比起向供應商叫貨來還得划算，未來開展自營現烤烘焙生產線後，全聯烘焙將不再只訴求便宜，還要做出好味道。

經濟日報提供
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