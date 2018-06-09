自動化工業展 商機上看10億

2018-06-09 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



2018台中自動化工業展昨（8）日在烏日高鐵站大台中國際會展中心盛大登場，計有商江、直得、樹德等350家廠商、800個攤位滿館展出，規模續創新高，預估後續延伸商機上看8億至10億元。 本報主辦的2018台中自動化工業展昨日登場，計有350家廠商、800個攤位滿館展出，規模續創新高，預估延伸商機上看10億元。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

經濟日報主辦自動化系列展已邁入第39屆，「台中自動化工業展」也是中台灣地區最具指標性的自動化機具專業展，訴求可提供機械業一條龍的完整產業鏈，滿足買主「一次看展，一次購足」的需求。

這項展會更獲得經濟部國貿局「107年度加強提升我國展覽國際競爭力方案」補助，提供國外買主住宿補助，協助業者開拓市場、提高國外買主來台觀展意願；五天展期預估可吸引6萬人次觀展。

開展儀式由台中副市長張光瑤、經濟部國貿局副局長李冠志、台灣機械公會理事長柯拔希、精機中心董事長莊大立、精密機械發展協會理事長許文憲、台灣區工具機暨零組件公會副理事長謝瑞木、中華液壓氣動協會副理事長胡伯服等人主持。

張光瑤表示，台中會展產業逐年成長，市府已規劃在水湳興建國際會展中心，未來完成後將提供優質的國際性展場，使台中會展產業再成長。

經濟日報社總經理周祖誠指出，今年放眼於工業4.0及智慧製造兩大主軸，由於全球景氣復甦，廠商參展意願熱絡，不但滿館展出，甚至有上百家登記參展的廠商無法如願入館。

參展廠商包括商江、直得、毅德、台灣三軸、世鈺、樹德、文介、昌勇、漢擎、台灣開山、益佃、雅速達、盟鋒、富立大和、天冠、天鋼、偉新、鋒升、益銓、凱士士、建大、蓮花創新、瀚捷、天成等，精銳盡出。

柯拔希表示，台灣機械設備產業去年總產值成長11%、來到1.1兆元，成為新兆元產業；台灣工具機全球出口排名，更是由第五名提升為第四名。而今年1至5月機械設備出口112.4億元，較去年同期成長15.5%，表現亮眼。將爭取國防、航太產業備設國產化，把自製率提升到60%以上。