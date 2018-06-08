親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

美利達5月合併營收年增逾4成

2018-06-08 23:01中央社 台北8日電

自行車大廠美利達工業公司今天公布，5月合併營收新台幣28億2037萬元，較去年同期成長46.62%。1至5月合併營收104億8349萬元，較去年同期成長27.42%。

美利達工業統計，5月合併銷售11萬7328台，較去年同期減少0.22%。1至5月累計銷售總台數49萬2062台，較去年同期減少10.20%

美利達指出，台灣廠主要出口歐、美市場高級自行車、電動車，5月營收24億573萬元，較去年同期成長73.64%。5月銷售9萬1575台，較去年同期增加43.42%。

營收美利達

相關新聞

市場避險情緒顯緩 日圓漲勢受阻

2018-06-08 21:40

國票金宣布 成首家金控聯盟外商純網銀組合

2018-06-08 20:49

景岳擁白木屋4年 賠掉半個股本斷尾求生

2018-06-08 20:33

超商雙雄5月營收刷新高 大啖消暑商機

2018-06-08 20:30

莊豐如升任六福旅遊集團董事長 第三代正式接班

2018-06-08 20:18

金控第一家 國票金宣布進軍純網銀

2018-06-08 19:49

順藥將與金樺合併 加速搶進生物藥研發

2018-06-08 17:44

富邦媒5月營收34.5億 同期新高

2018-06-08 17:29

順藥長效止痛劑授權安美得 金額2.5億元

2018-06-08 17:13

全聯接手！白木屋售出 兩百多名員工先資遣

2018-06-08 16:46

遠雄：大巨蛋回歸契約解決 加速去化餘屋

2018-06-08 16:42

台鐵公司化議題再起 工會：加薪2萬半夜都會跳起支持

2018-06-08 16:14

海洋風電 取得台灣第一筆離岸風電專案融資

2018-06-08 16:05

全聯超大器 為拓展麵包市場買下白木屋廠房設備

2018-06-08 16:04

經濟解析／全聯大手買白木屋為哪樁？

2018-06-08 16:03

林敏雄出手 全聯砸7.92億元買白木屋

2018-06-08 15:46

1.4萬TEU貨櫃輪「梅山橋」 首航高雄港

2018-06-08 15:33

中油高雄煉油廠環境教育園區 今揭牌

2018-06-08 15:33

白木屋擬以7.9億出售股權 買家待公布

2018-06-08 14:51

海洋風電完成187億專案融資 11家中外銀共襄盛舉

2018-06-08 13:37

正隆股東會 遭護樹團體抗議

2018-06-08 12:46

從150萬降到7字頭 天母豪宅建案腰斬求售

2018-06-08 12:09

夾娃娃店場主這樣操作 西門町店租再創新高

2018-06-08 12:01

全聯店王年年賠錢 林敏雄為何執意撐下去？

2018-06-08 10:10

全家首季獲利暴增9成 就靠這座麵包廠

2018-06-08 09:26

虛擬黑卡讓利給熟客 單品業績暴增1.5倍

2018-06-08 08:55

台北、桃園、高雄同步釋出精華地 標售潮又來了

2018-06-08 08:53

會計師看時事／銀行健檢 導入風險導向稽核

2018-06-08 04:53

智慧經營／林富男…4大心法 厚植文創力

2018-06-08 04:53

趨勢觀察／擦亮綠能三明珠

2018-06-08 04:53

兩岸自貿論壇／林祖嘉：美中貿易戰 台灣須謹慎

2018-06-08 01:49

華航躋身IATA提名委員會

2018-06-08 01:48

長榮航 公司治理績優生

2018-06-08 01:48

負債千萬 律師變廚師 千層酥讓他翻身

2018-06-07 23:41

在地心產業╱Tiffany藍千層酥 像「糕餅界鑽石」

2018-06-07 23:32

永續峰會邁入第六年 西門子：協助台灣數位轉型

2018-06-07 19:46

宏森餐飲少了兩大將 如何圓餐飲王國夢？

2018-06-07 11:15

「驚喜」變成「驚嚇」 小確幸變成企業大不幸

2018-06-05 11:10

越鋼拚翻身 台塑第5寶來得巧

2018-06-01 13:21
看更多

熱門文章

全聯店王年年賠錢 林敏雄為何執意撐下去？

2018-06-08 10:10

林敏雄出手 全聯砸7.92億元買白木屋

2018-06-08 15:46

從150萬降到7字頭 天母豪宅建案腰斬求售

2018-06-08 12:09

經濟解析／全聯大手買白木屋為哪樁？

2018-06-08 16:03

新iPhone 9月11日問市 蘋果鏈旺起來

2018-06-08 01:48

全聯接手！白木屋售出 兩百多名員工先資遣

2018-06-08 16:46

台新金關鍵二招 董事改選大獲全勝

2018-06-08 16:53

台新金控董事改選 台新金七席全上

2018-06-08 11:05

鴻海分拆子公司 陸媒推測「郭台銘正為退休佈局」

2018-06-08 15:07

新光金副董李紀珠：請辭與薪酬無關、會繼續留任

2018-06-08 14:44

新光金李紀珠薪酬過高？吳東進：貢獻不可抹滅

2018-06-08 11:08

台新金董事會改選大勝 吳東亮感謝股東支持

2018-06-08 11:40

台新金改選結果出爐 公司派完封市場派

2018-06-08 11:09

卡拉OK害人喝到吐 蔡明興昔聽小股東建議出清錢櫃

2018-06-08 11:43

台北、桃園、高雄同步釋出精華地 標售潮又來了

2018-06-08 08:53

夾娃娃店場主這樣操作 西門町店租再創新高

2018-06-08 12:01

5G前哨戰開打 大廠搶商機

2018-06-08 01:48

台鐵公司化議題再起 工會：加薪2萬半夜都會跳起支持

2018-06-08 16:14

金控第一家 國票金宣布進軍純網銀

2018-06-08 19:49

新iPhone拉貨 和碩大豐收

2018-06-08 01:48

金控業5月獲利續升 富邦金穩居獲利王

2018-06-08 20:22

鴻海5月營收3471.03億元 歷年同期新高

2018-06-08 18:36

美元止跌及外資匯出 新台幣連2貶

2018-06-08 17:30

FII出擊 結盟A股科技龍頭

2018-06-08 00:37

產官學牽手 5G國家隊成軍

2018-06-08 01:48

寶佳集團遭台新金公司「完封」 3項關鍵原因

2018-06-08 21:46

台新金董事改選公司派七席全拿 寶佳代表：坦然接受

2018-06-08 11:19

影／七席全拿！ 台新金重押獨董選票策略成功

2018-06-08 14:36

Gogoro全面召回 預防斷電再發生

2018-06-08 20:18

富邦金股東常會 股東憂蔡明忠、蔡明興氣色差

2018-06-08 11:26

FII效應 台企動心追尋本夢比

2018-06-08 01:18

M17 正式在紐約交易所掛牌

2018-06-08 00:34

宏碁5月營收 成長15%

2018-06-08 01:48

智利銅礦場勞資談判不成 銅價大漲創四年新高

2018-06-08 11:23

白木屋擬以7.9億出售股權 買家待公布

2018-06-08 14:51

遠雄：大巨蛋回歸契約解決 加速去化餘屋

2018-06-08 16:42

核二2號機8日凌晨併聯 台電：6月中旬前可滿載供電

2018-06-08 11:37

影／李紀珠薪資高惹議　吳東進：她是拚命三娘

2018-06-08 15:03

影／鴻海FII掛牌首日漲停 鴻海反跌3%

2018-06-08 18:55

台新董事會改選在即 吳東亮呼籲股東支持

2018-06-08 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top