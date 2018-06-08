莊豐如升任六福旅遊集團董事長 第三代正式接班

2018-06-08 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



六福旅遊集團世代交替，董事會今（8）日一致通過，推舉執行長莊豐如董事擔任董事長；董事長莊村徹則在完成公司世代領導後，仍然擔任董事，繼續傳承經驗給下一代，意味著六福集團第三代正式接班。

莊豐如是六福旅遊集團總裁莊秀石的獨生女，2004年擔任六福旅遊集團的執行長，是六福莊家第三代中年紀最小的么女。