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遠雄：大巨蛋回歸契約解決 加速去化餘屋

2018-06-08 16:42中央社 台北8日電

大巨蛋案懸而未決，遠雄建設股東很關心，遠雄董事長趙文嘉今天說，「一切回歸契約處理」；至於龐大的餘屋庫存，遠雄總經理湯佳峰說，將加速去化，同時效益不好的土地也會賣掉。

遠雄建設今天舉行股東會，通過配發現金股利每股新台幣2.5元，由於會場未開放媒體採訪，湯佳峰於會後轉述開會情況。

湯佳峰說，許多股東關心大巨蛋工程進度、以及是否續約等問題，對此，趙文嘉回應股東詢問時表示，他上任就是來解決問題的「一切均回歸契約解決」。

另外，股東詢問遠雄現有大量餘屋要如何消化？湯佳峰表示，目前在手餘屋（含興建中）約600餘億元，其中，中和左岸和新莊地區的餘屋案量約400餘億元，主要是受房市景氣不佳，影響售價及銷售速度。

湯佳峰說，隨著景氣回升將有助餘屋銷售，新莊與中和左岸的餘屋已逐步去化，今年前4月銷售情形比去年同期成長50%，以中和左岸來看，銷售800餘戶、入住約700戶，店面也有30餘戶進駐。

湯佳峰說，今年預計在新北市、桃竹苗、台中都會區推出新案，總推案量約226億元，較往年少，將持續採取「短平快」策略，以高週轉率推案速度換取獲利穩定，例如在台中清水區以薄利多銷方式售出千餘戶。

湯佳峰說，過去遠雄推案大都集中在雙北市，未來將在中南部大量開發剛性需求的產品（自住型），所占比例會從現有的30%提高到65%，只要戶數不多、價格親民，週轉率自然會加快。

另外為符合推案「短平快」策略，他透露，過去庫存土地足夠，但去化慢，以後對於養太久、效益不佳的土地會考慮賣掉，初估處分土地總額約31億元。

遠雄建設董事長趙文嘉。 聯合報系資料照
遠雄建設董事長趙文嘉。 聯合報系資料照
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遠雄股東會大巨蛋

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