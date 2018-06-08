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海洋風電完成187億專案融資 11家中外銀共襄盛舉

2018-06-08 13:37聯合報 記者孫中英╱即時報導

國內第一個離岸風電專案融資到位。上緯董事長蔡朝陽今天(8日)在臉書上透露，離岸風電示範風場、「海洋風電(Formosa I)」已完成專案融資，共有11家國內外銀行提供16年期新台幣187億元專案融資。

海洋風電今天宣布，完成專案融資。由11家國內外銀行及丹麥國家出口信貸(EKF)組成銀行團，共同完成16年期新台幣187億元專案融資，這也是台灣離岸風電產業首筆專案融資

海洋風電是台灣首座離岸風場，為沃旭能源、持股35％、台灣開發商上緯新能源、持股15％、麥格理資持股50％，共同成立的合資企業。海洋風電第一階段2部4MW風機已自去、2017年4 月正式商轉。

海洋風電表示，187億專案融資為16年期，主要挹注在海洋風電第二階段「開發、建造、試運、測試與運營」。海洋風電位在台灣苗栗竹南鎮外海2至6公里，第二階段將增加20部6MW風 機，預計2019年施工，年底併聯發電，兩階段合計總發電容量為 128MW。

本次專案融資有11家銀行參與，包括「4家」台灣本地銀行，國泰世華銀行、台北富邦、安泰商業銀行、凱基銀行，以及7家外商銀行「澳盛銀行、法國巴黎銀行、法商東方匯理銀行、星展銀行、荷蘭商安智銀行、三菱東京日聯銀行、法國興業銀行」等，丹麥國家出口信貸(EKF)則是首度在台灣參與融資案。根據先前媒體報導，參與的外銀本有8家，但最後為7家，原先報導提到的德意志銀行，最後並未參加。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)表示，很高興完成海洋風電專案融資這一項重大里程碑。沃旭豐富的建造實績，與合資夥伴共同努力，促使本項 專案融資能夠順利完成，未來我們也會全力投入海洋風電第二階段建造工程，並提供堅強的支援。

市場人士表示，本來本案是第一個「無追索權」離岸風電專案融資，但從今天中英文新聞稿中，卻隻字不提「追索權」，只提到專案融資四個字，可能跟沃旭和麥格理強調會提供「母公司」保證有關。

海洋風電第二階段預計2019年底前工，將增加20支6MW風機，總發電量達128M...
海洋風電第二階段預計2019年底前工，將增加20支6MW風機，總發電量達128MW。圖／沃旭能源提供
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