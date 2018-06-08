台中人氣名店推夢幻和牛堡 周年慶限時半價優惠

2018-06-08 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



6月是餐飲淡季，為刺激消費，台中市飯店、餐飲業者推出新菜色，或是舉辦周年慶活動搶客，期望帶動業績成長。

位於台中市公益路商圈的「bistro88」，自2016年起加入早午餐市場，為抓住顧客的喜好，每季更換早午餐菜色，推出走平價路線的洛杉磯鬆餅，也推出活龍蝦製作的龍蝦三明治，單份680元。

為歡慶6周年，「bistro88」6月更推出「九州鹿耳島夢幻和牛堡」，主廚嚴選日本鹿兒島和牛打造的無敵漢堡，強調以100％純和牛製作，不參雜豬肉，和牛厚切炙烤至七分熟，鎖住肉汁，搭配墨西哥辣椒與酸黃瓜，最後刷上私房醬汁，每份880元＋10％。搭配周年慶活動，6月11日至6月30日平日午、晚餐時段，前5客和牛堡祭出5折優惠。

春稻藝術坊歡慶30周年，除推出消費滿5000送500，精選套裝、洋裝及高山烏龍茶、杯具，以2.5折到5折不等促銷外，全台九大門市更舉辦「三十而立」活動。

春稻藝術坊創辦人陳彩羚表示，即日起至6月24日，剛好過30歲生日，可以用30元，把2兩包裝的阿里山烏龍茶帶回家。另結婚滿30周年，可以用30元換購高級陶杯；夫妻同行則可用60元換購對杯。而身份證字號尾數為30，可以用30元換購造型獨特的菩堤葉濾片。

台中林酒店超人氣的「森林百匯」餐廳，6月起推出「夏日海洋節」，祭出近百道海鮮料理，除「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」三大招牌菜色無限量供應，更加入當季高檔海鮮料理。

台中日月千禧酒店則與藝時代畫廊攜手、邀請藝術家陳正隆展出「竹影、花園」系列畫作；同時端出西點主廚李政諺設計的荷花夏午茶組合，搶攻下午茶商機。