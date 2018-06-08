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趨勢觀察／擦亮綠能三明珠

2018-06-08 04:53經濟日報 翁芳裕

由於地球溫暖化日益嚴重，世界各主要國家莫不將節能減碳列為主要的政策方向，並加速進行戰略性的能源布局。而台灣為了達到非核家園願景，政府正卯足全力發展綠能，期望於2025年達成綠能占總發電量20%，除可提升能源自主率，更可透過產業的升級同時增加就業以及促進經濟發展的目標，所以儘管前路荊棘我們仍應戮力前行。

完整的能源政策跟企業經營一樣需要開源與節流，開源就是創能，舉凡再生能源太陽能、風力、潮汐、地熱等；節流就是節能，包括更高能源效率的設備與設施或從行動實現節省用量等。

而如同企業經營一樣，能源政策少不了能源管理的範疇，如何讓離峰與尖峰的發電能達到更有效的管理，儲能設施尤其不可或缺。

儲能系統運用於發電系統時可以削峰填谷、負載調配、能量管理等，達到減少備轉容量需求的效益，另如併接於輸配電系統中，可以提升電力品質及供電穩定與可靠，有效緩解輸配電壅塞，減少輸配電設備額外投資，對於用戶端則可提供有效穩定供電及搭配時間電價進行容量管理，降低用戶用電支出。

此外，目前的電力設施因為併入再生能源發電量增加，伴隨著電力品質的不穩定也日益嚴重，此時儲能系統可以緩衝風力與太陽光能等再生能源的不穩定，有效進行負載管理並改善電力品質。

近年來政府陸續編列預算進行相關的研究計畫，針對以儲能設施當緩衝，同時解決負載管理及改善電力品質的問題，也進一步布局需量反應型態的發電系統，讓發電系統能精準的依用電需求量適切適時提供電力供給，讓發電發在需要用電的地方與需要用電的時間，透過如此分散措施讓台灣的電力系統變得更智慧、穩定而可靠。

行政院針對「綠能科技產業創新推動方案」的進度與成果報告中，清楚的揭露推動綠能產業發展策略分別是節能助省電、創能供綠電、儲能多存電、系統整合增就業等四項發展策略，其中為提高供電穩定度擬發展家用、企業以及電網級儲能系統，具體協助產業提升關鍵性技術、材料、控制管理模式等，顯見未來的明星產業除了風火輪（風力發電、太陽能光電、電動車輛）外，支撐風火輪的關鍵基礎便是儲能系統。

根據Navigant Research 2015年的統計，2013年到2014年之間，全世界有362.8MW的儲能計畫已公告，2014年到2015年間，就有696.7MW的儲能計畫公告運轉，成長將近兩倍，此部分還不包含電動車輛及電動機具所使用的儲能裝置，顯示儲能產業也正在快速蓬勃發展，所以節能、創能、儲能堪稱綠能三明珠。

這裡所談到儲能系統是特別針對電力的儲存應用，而可運用的儲能裝置或技術包含鉛酸電池、鋰電池、液流電池、超級電容、飛輪、超導磁場儲能、氫儲能、壓縮空氣儲能、抽蓄水力儲能等，大眾熟知的台灣明潭水力發電廠就是以抽蓄水力進行儲能，而移動式電動裝置的運用則以鉛酸電池、鎳氫電池、鋰聚合電池或超級電容為主，工研院亦布局於鋰聚合物等電動機具用儲能裝置之相關關鍵技術開發。

為了因應成本經濟並提升實用性，目前各國對於中大型電力儲存紛紛聚焦於液流電池的技術開發及應用，台灣亦已有多家廠商相繼投入。

值此關鍵時刻政府宜多著墨於儲能產業的發展，因為支撐再生能源的發展儲能產業是不可或缺的，雖然台灣產業面臨自身經濟規模的限制，但台灣在短時期內要將再生能源比率拉升到20％的政策，此刻這個平台反而是難能可貴的練兵場域，加速產官研的合作刻不容緩，齊心協力再創台灣經濟發展奇蹟。

（作者是台灣LED照明產業聯盟理事長）

再生能源綠能太陽能

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