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智慧經營／林富男…4大心法 厚植文創力

2018-06-08 04:53經濟日報 吳秉鍇

首家以藝術品和文創品為營運主軸掛牌興櫃的台灣藝術公司董事長林富男，針對厚植自我實力，提出一個「堅持」、兩個「開創」、三個「本」、四個「對」等心法，希望攜手國內藝術家和文創工作者，在國際藝術市場開創出一片天。

求新求變 走向國際

林富男經營版圖橫跨房產業、觀光飯店業，自年輕時期即熱中收藏藝術品，隨後並投入油畫創作，被畫廊界封稱為台灣八大名家；其在2013年成立台灣藝術公司，一頭栽進文創領域，身兼收藏家、創作家和文創企業主三種身分。

對於台灣藝術市場的發展，他以現今國際情勢來引喻，他說，當前國際情勢瞬息萬變，尤其東亞有了二位強勢領袖習近平、普京，以及敢於碰撞的金正恩；而西方則出現了非典型的總統川普，政治運作讓全球顯得相對不確定性。

在數個月前，飛彈四射日本海戰雲密佈，轉眼間兩韓言和達成多項和平協議；接著金正恩二度訪問習近平、李克強到訪日本，近期則有川金會即將登埸。

平心而論，當前難有任何專家可以準確預測國際局勢及中美貿易戰的結果。

台灣正面對著一個全新時代，而且是全速變動的世界，東方有中國夢、西方有美國夢，東西方的碰撞下，台灣更顯得渺小，只能審時度勢因應而無法防患於未然。

而台灣藝術市場的現況一如上述台灣在國際局勢中的地位。

堅守本業 勇於開創

一個經濟富裕的強國才能使藝術家知名得利，創造出更高藝術價值，但目前國內雖然有很多藝術家底蘊深厚，一路深造上來，但走出台灣進入國際，藝術價格就是比人家低，這示意著台灣還沒被發現、還未被開發。

他強調，觀察身處環境中，業界必須力圖求新求變，在無法改變國力強弱的現實，從藝術作品的角度而言，更需要有深度、高度、廣度與厚度，才能使人共嗚、感動。

而台灣藝術公司自我期許要和藝術家、文創工作者勇敢的走出去，透過與華人世界的交流參加各類展覽和競賽，絕不疏漏連結外部的機會，增強本身的競爭力，如此才能在國際市場上占有一席之地。

身為藝術家和經營文創事業體的林富男，以所累積練就出一身功夫的經驗和成就，對欲進入市場的後起之秀，提出一個「堅持」、兩個「開創」、三個「本」、四個「對」的心法。

他說，所謂一個「堅持」是面對嚴峻的情勢要堅持和執著。對自己的風格要堅持，要勇敢走在深化藝術道路上、要不怕艱難孤獨，這其實不僅是藝術工作者，各行百業都應把本業顧好。

累積能力 做對的事

兩個「開創」是勇於創始、成於創新；藝術領域必須創造個人新風格，勇敢的挑戰權威與既有的框架，否則僅是追隨前輩老師的格局、腳步，開創能力不足，勢必隨波逐流。

三個「本」為本錢、本領及本人。他鼓勵藝術家要成立工作室努力創作，讓工作室以企業化經營，合理支出、合法報稅，才能增加自己的本錢。

其次，要隨時累積本領，學校及職埸就是最好練基本功的地方；有老師教、有同學或有主管可以問，可在最短時間讓本領增強。

而現在正進入畢業季，即將就業的社會新鮮人在工作上要勇於任事，自我管理，完成主管交付的工作，還要在崗位上，自己找事做。

至於本人即是在從事企業或任何一份工作，須親力親為，全心地投入參與，這是相當重要的。

林富男並說，四個「對」包括有走對路、做對事、跟對人、用對人。在人生的過程中，走對路相當重要，走對路之後，再加上努力，離成功就不遠了。

接下來，還要有本領去判斷自己的人生是否做對事了，如果走對路但沒有做對事，則很難成功。

同時希望年青人要跟對人，跟對老師，跟對所要學習的對象。

若站在企業經營者的立場，就是要用對人，反之，萬一用錯人，恐怕將無法造就一家成功企業。

藝術家文創習近平

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