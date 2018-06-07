興富發總裁夫人再出手 「台北信義」豪宅入手第三戶

2018-06-07 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



豪宅大戶回歸；據實價登錄最新訊息，台北市信義計畫區豪宅案「台北信義」出現每坪179.02萬元、總價2.53億元新交易，買方推測是興富發建設總裁鄭欽天夫人鄭秀慧，這也是鄭秀慧入手該社區第三戶。

據謄本資料顯示，「台北信義」買方為潤盈投資，該投資公司董事長為興富發建設集團總裁鄭欽天夫人鄭秀慧，交易日為今年3月，以總價2.53億元、扣除車位後，每坪成交價為179.02萬元，坪數為159.75坪；這也是繼2015年後，鄭秀慧以每坪成交價175萬元買下該社區兩戶19樓後，再入手第3戶。

除了興富發建設總裁夫人再出手外，近期知名歌手大咖周杰倫入住頂樓而聲名大噪的台北市豪宅案「和平大苑」，在今年4月也出現一筆新交易，該案位於32樓高樓層，坪數達190.9坪，以每坪成交價191.58萬元，總價高達3.1億元售出，不論單價或是總價均僅次於2015年11月，周杰倫以每坪成交價225.01萬元、總價6.6億元所購買的頂樓37、38樓戶別。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年以來台北市新完工的高級住宅大樓陸續出現成交訊息，包括中山區的「西華富邦」、信義區的「文心信義」等，都有每坪單價200萬元以上的實力。今年「和平大苑」高樓層也出現每坪191.58萬元的交易紀錄，顯示豪宅市場不僅出現緩步回溫，賣相較好、地段優質的新豪宅更出現一波汰弱留強趨勢，看得出高資產客戶開始趁房市盤整期，進行資產布局。