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今夏遊金廈有便宜 華信航空小三通套票單程2,999元起

2018-06-07 16:59經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

炎炎暑假即將來臨，正是舉家規劃出遊的好時節。廈門和台灣沒有時差，語言相通，持有效的台胞證就能直接通關，非常適合自由行。華信航空特別與易遊網合作，推出「今夏遊金廈」小三通特惠專案，機票加船票單程只要新台幣2,999元起，可自由選擇搭乘華信航空台北或台中出發的班機，輕鬆前往廈門，8月31日前訂購還可參加機票抽獎活動，再搭配精選廈門熱門飯店以及體驗遊程。

華信航空每日飛航台北－金門六班次、台中－金門四班次往返，是隨時規劃到金門旅遊最便利的選擇。華信航空所推出的「今夏遊金廈」小三通專案，最大特色為套票完成訂購手續後，可加購廈門飯店訂房+旅遊套券，超經濟又方便。華信航空特別提供十張台北/台中－金門單程機票，凡於8月31日前訂購華信「今夏遊金廈」小三通專案，就送你免費遊金門。

華信航空「今夏遊金廈」專案可搭配廈門熱門的飯店和遊程，加購四星級廈門華美椰林酒店雙人房最低1,368元起，入住五星級廈門國際會展酒店也不到3,000元，眾多訂房選擇挑戰市場最低價，部份飯店再贈免費接送服務。如想體驗廈門舊城風情，「南靖雲水謠古鎮」、「老廈門美食」等一日遊程最低只要952元。若欲一睹廈門濱海風光，遠眺彼端的金門島嶼，「帆彙帆船出海體驗」行程最低只要606元，另有「鼓浪嶼+毓園」一日遊，每位只要445元。

華信航空表示，小三通行程有多種優惠任選，聰明自由搭配，省時省錢又便利，是金夏遊金夏最超值的選擇。

華信航空與易遊網合作，推出「今夏遊金廈」小三通特惠專案，機票加船票單程只要新台幣...
華信航空與易遊網合作，推出「今夏遊金廈」小三通特惠專案，機票加船票單程只要新台幣2,999元起，可自由選擇搭乘華信航空台北或台中出發的班機，輕鬆前往廈門。　圖／華信航空提供
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華信航空廈門金門

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