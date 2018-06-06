愛買挺小農 推「豐台灣」活動集結500項農產品

2018-06-06 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



6月豐收季，愛買集結500項台灣各地農產品、在地團購、經典零食及友善安心生鮮五折起，包括1.2KG屏東金鑽鳳梨特價39元、愛文芒果每台斤39元、花蓮大西瓜20台斤以上198元。

愛買今年的「豐台灣」檔期，更全新推出「愛好農‧挺好食」嚴選各地小農食材入餡的烘焙麵包及強調道地「正宗台味」的夏日冰涼甜湯全面特價39元起。並強先通路獨家與獲獎無數的柯鴻圖藝術家合作推出臺華窯紀念杯帶動來客。

愛買公關經理王佳慧表示，愛買走遍全台100多個鄉鎮並環島了10萬多公里，爲的就是尋找友善農產，不僅對環境友善也對人體健康，這些友善小農食材近兩年更是帶動生鮮商品爆增五倍。

王佳慧表示，6月19日前也推出300項安心生鮮如台東紅藜、嘉義鯛魚腹肉、桃園蘆竹有機葉菜、台南將軍綠蘆筍、嘉義溪口紫心地瓜、彰化芳苑優酪豬、台南北門虱目魚及10多款小農鮮乳新上市。

愛買從2007年推廣台灣各地生鮮產地直送、2016~2018年持續以「友善培育 安心生鮮」為主題，提供消費者最新鮮、最安心的食材。

愛買力挺在地友善小農，近日媒體報導台東紅藜滯銷，愛買今日起投入百萬宣傳資源協助推廣，獨家與台東原住民友善青農吳正忠合作，販售自然農法、不使用化學肥料與除草劑的「紅藜先生」品牌紅藜，提供消費者吃的安心又富含膳食纖維的最佳選擇。

另外更與嘉義友善漁民蔡育興合作推出「嘉義鯛魚腹肉」，使用知名「台灣鯛大王-邱益華」的魚苗，不用抗生素與藥物，並與大頭鰱、烏鰡魚、金目鱸天然混養，強調從活魚捕撈後送往HACCP認證包裝廠，在2小時內完成臭氧清洗殺菌、-125°C排網氮氣急速凍結，更通過SGS檢驗未驗出大腸桿菌、沙門氏菌、重金屬鉛鎘，外銷日、美等級。

另外，當令蔬果包括玉荷包特價1台斤39元（6日至10日）、台灣香蕉一台斤12元、產銷履歷檸檬1袋39元、頂級外銷愛文芒果禮盒5 kg 1,088元、台灣頂級綠竹筍一台斤79元、麻竹筍1支48元。