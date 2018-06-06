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吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

台灣金聯推雙北蛋白區平價宅 北投3房不到700萬

2018-06-06 05:58聯合報 記者孫中英╱即時報導

「台北居，大不易」，即便是套房，總價也可能上看千萬。台灣金聯建議，年輕人想要在台北市成家，可優先考慮文山、北投、萬華、內湖等蛋白區公寓產品，以捷運北投站周邊為例，每坪約36萬至40萬元，是台北市蛋黃區平均成交單價57萬元的6到7成左右。

台灣金聯表示，所謂房市蛋黃區、即精華區，多指位在市中心繁榮地段，工作機會多、交通又便捷，以台北市來看，包括大安區、中山區都屬蛋黃區。至於蛋殼區則位處郊區，生活、交通機能較欠佳地段，蛋白區夾在蛋黃區與蛋殼區之間，例如北市文山、北投、萬華、內湖等區域。台灣金聯表示，在蛋白區中，也許可找到坪數較大的中古公寓，且大都位在捷運沿線，擁有一定交通優勢。

台灣金聯表示，今年該公司平價宅活動，就推出不少雙北市蛋白區雅寓，像位在內湖路三段60巷的四樓公寓、面積約28.56坪總價1,028萬元、換算每坪單價近36萬元，且免仲介費、免過戶代書費，還有6萬元成交禮等回饋，對首購及年輕族群具一定吸引力。另外，位在北投新興路靜巷一間公寓、權狀38.76坪、總價1098萬，每坪單價不到29萬元，低於北投區成交均價，另一坐落在北投大同街3房公寓、權狀19.76坪，總價688萬元。

台灣金聯表示，台北市蛋黃區的大安、中山區，成交單價落在每坪77～79萬元及63～66.5萬元間，但文山、內湖、北投區成交單價仍站在4字頭。至於新北市，因為新板特區五鐵共構，板橋區房價一度飆升到一坪70萬~100萬元，也躍升為蛋黃區。新北市林口、三峽、淡水、新莊副都心、蘆洲、土城等區，因公共建設完成及購屋人口轉移，即使身為「蛋白」，也逐漸增色，成為換屋族、首購族及青年成家優先選擇地區。

台灣金聯表示，平價宅非事故屋、海砂屋、輻射屋，且免仲介費、免代書費，每一戶都站在購屋者的立場先做好修繕裝潢，希望讓申購者省去裝修煩惱，一卡皮箱就能入住。

台北房價仍高，蛋黃區買房尤其不易。記者孫中英／攝影。
台北房價仍高，蛋黃區買房尤其不易。記者孫中英／攝影。
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