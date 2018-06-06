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吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

長照點線面／照顧失智者 社區營照軟硬兼施

2018-06-06 05:56經濟日報 張瓊之

退化失智症最常見的疾病名稱是「阿茲海默氏症」，但是失智症狀不會一夜發生。以現在的醫療影像技術，可以在阿茲海默氏症病患症狀發生前15到20年就偵測到病理現象，然而，若退化性失智症目前無法完全根治，在社區提早診斷失智症的目的與願景應該設在哪裡呢？

失智症的共同特徵是聯絡大腦功能的腦區互動減退，導致失智君在日常生活處理、判斷與過去不一樣。「失聯」的腦區，會讓失智君與自己的想法，他人的想法，家庭或社會的關聯性消失。

常見的退縮行為，也許反應了失智君的不知所措，而擾人的攻擊或躁動，也不是故意的，或許這些行為暗示了他們無法正確表達或見解不同。

疾病或許不可逆，腦區「失聯」的現象也會持續，然而友善社區的建構可輔助失智君對外的聯結。

有別於其他的疾病，失智症的醫病模式需加入衡量照顧者支持的角色，亦即在診療時／照護時均須要照顧者。這代表提供友善社區須同時兼顧失智君與照顧者對外的支援，方能使失智君在地幸福老化。

想像長輩或自己在社區散步時，任何空間都能自在與安穩的場景，就是「社區營照」的願景。

「社區營照」的實行步驟包含友善的硬體建構、友善的組織與友善的居民。長輩的視力會減退，對光線的敏感度或顏色的對比下降，跌倒反射與反應時間不比從前，以往熟悉的場景變陌生，因此在建物樓梯擺置雜物，安全性上都需要根據友善硬體設計一些巧思。

友善居民能夠理解並協助失智君在不同的疾病過程所出現的突發狀況，不具批判性的面對相關的干擾行為，關心失智君的生理需求（例如是否不安，有何原因需處理，是否需要喝水或上廁所等）。談話語氣和緩，避免過長的問話或質詢的語調。能夠傾聽並同理失智君的說話方式與立場。

真正的社會互動與成長從來不是孤立，個別的追求。社會的成熟需要通過人際關係的完整與群體的互動來產生，有伴同行的旅程方能維護失智君的最大利益。這樣的改變需要全民一起來。

（作者是高雄長庚醫院神經內科一般神經科主任／我是獅子軍（facebook失智症照顧者互助社團）總顧問，本專欄每周三刊登）

失智症願景

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